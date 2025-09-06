Haberler

Milletvekili Eldemir'den Bilecik'in kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü mesajı

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Eldemir, mesajında, Bilecik'in 6 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtulduğunu hatırlattı.

Bu özel günün şehrin yeniden özgürlüğüne kavuşmasının bir simgesi olduğunu vurgulayan Eldemir, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizlere bağımsız bir ülke ve onurlu bir gelecek bırakmışlardır. Bugün bizlere düşen görev, onların emaneti olan bu aziz vatanı her alanda daha güçlü kılmak, birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşımaktır. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu anlamlı günün bizlere geçmişimizi hatırlayarak, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlememize vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
