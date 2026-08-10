Haberler

Akdeniz'de Mikroplastik Tehlikesi: Su Altı Kirliliği Yüzeyden 3 Kat Fazla

Akdeniz'de Mikroplastik Tehlikesi: Su Altı Kirliliği Yüzeyden 3 Kat Fazla
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da dalgıç Hüseyin Fırat'ın yaptığı dalışlarda, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğinin su yüzeyine göre su altında en az 3 kat daha yoğun olduğu tespit edildi. Kirliliğin, Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesislerinden kaynaklandığı belirtilirken, deniz canlılarının bu plastikleri yediği ve insanlara ulaştığı vurgulandı.

AKDENİZ kıyılarında yaşanan mikroplastik kirliliğinin su yüzeyine göre, su altında çok daha yoğun olduğu tespit edildi. Dalgıç Hüseyin Fırat, Konyaaltı Varyant'tan Kaleiçi Yat Limanı'na kadar olan bölgelerde yaptığı dalışlarda, su altındaki mikroplastik kirliliğini görüntüledi.

Adana ve Mersin'deki geri dönüşüm tesislerinin Avrupa'dan ithal ettiği plastik atıkların parçalanması ve Akdeniz'e karışmasından kaynaklı mikroplastik kirliliği, son günlerde Antalya sahillerine kadar geldi. Gazipaşa ve Alanya bölgesinde ciddi boyutlara ulaşan mikroplastik atıklar, Antalya Körfezi'nden Kemer, Çıralı, Kumluca bölgesindeki sahillere kadar görülmeye başlandı. Ciddi bir sorun haline gelen mikroplastik atıkların denizin yüzeyinden daha çok su altında olduğu tespit edildi. 'Su Altında Hayat Var' isimli sanal medya hesaplarından dalış görüntülerini paylaşan dalgıç Hüseyin Fırat, su altındaki mikroplastik kirliliğinin yüzeydekinden çok daha büyük olduğunu söyledi.

'GÖRMÜYORUZ DİYE YOK DEĞİLLER'

8 Ağustos Cumartesi günü Konyaaltı Varyant bölgesinden dalış yapan Hüseyin Fırat, Atatürk Parkı boyunca falezlerin olduğu alanlardan Kaleiçi Yat Limanı'na kadar olan bölgeyi inceledi. Dalış sırasında su altındaki durumu da görüntüleyen Fırat, Instagram hesabında görüntüleri paylaşıp, şu değerlendirmede bulundu:

"Akdeniz'in mikroplastik problemi, yüzeyde gördüklerimizden çok daha büyük. Görmüyoruz diye yok değiller. ve belki de en korkutucu kısmı şu; denizin içinde ne olduğunu göremiyoruz, ama deniz canlıları onunla yaşıyor. Balıklar bu mikroplastikleri yiyebiliyor, biz de bunları yiyen balıkları yiyoruz. Denizleri temiz tutmak artık sadece bir çevre meselesi değil, gelecek meselesi."

SU ALTINDAKİ KİRLİLİK 3 KATI

Varyant'tan başlayıp Yat Limanı'na kadarki bölgede kirliliğin bazen yoğun, bazen seyrek olduğunu belirten Fırat, "Ancak su yüzeyinde gördüğümüz kirliliğe göre su altındaki kirliliğin boyutu en az 3 katı daha büyük. 9 Ağustos Pazar günü de Konyaaltı Belediyesi'nin karşısından dalış yaptım. O bölgedeki kirlilik biraz daha az düzeyde. Ancak dalış sırasında deniz temizleme aracını gördüm. Sadece yüzeydeki atıkları temizleyebilen bir araç, su altındaki kirliliğin de temizlenmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel

Özkan Yalım'ın araçları satışta! İşte 26 araba için istenen bedel
TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' için büyük uzlaşı: Bahçeli, Özgür Özel’in konuşmasını alkışladı

"Terörsüz Türkiye" için büyük uzlaşı: Konuşması biter bitmez alkışladı
Diyarbakır'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Diyarbakır'da dehşet! Boş arazide kadın cesedi bulundu
Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık evinde akılalmaz olay! Hırsız bakın ne yaptı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var

Muğla'da evli çifti evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı