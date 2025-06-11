Midyat'ta Yeni Sosyal Tesis İnşa Ediliyor

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede yapımına başlanılan sosyal tesis ile ilgili inceleme yaptı.

Şahin, beraberindeki teknik heyetle Bağlar Mahallesi'ndeki tesisin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Şahin, mahalleye yeni bir yaşam alanı kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sosyal tesisin 7 bin metrekarelik alan üzerine inşa edileceğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Projede, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yetişkinler için fitness alanı, kamelyalar, dinlenme noktaları, yeşil peyzaj düzenlemeleri ve sosyal etkinlik alanları yer alacak. Yeni tesis, mahalle sakinleri için hem sosyal etkileşimi artıracak hem de huzurlu vakit geçirme imkanı sunacak bir cazibe merkezi olması amaçlanıyor. Tesis tamamlandığında mahalle sadece daha yeşil bir görünüme kavuşmakla kalmayacak, aynı zamanda sosyal bağların güçlendiği, yaşam kalitesinin arttığı bir mahalleye dönüşecek. Bu projeyle hem kent estetiğini hem de toplumsal yaşamı desteklemeyi amaçlıyoruz."