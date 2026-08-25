Midyat'ta Uçan Halı Çocuk Festivali Coşkusu

Mardin'in Midyat ilçesinde "8. Uluslararası Uçan Halı Çocuk Festivali" düzenlendi.

Her Yerde Sanat Derneği ve Sirkhane ile Midyat Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen festival kapsamında vatandaşların, farklı ülkelerden gelen müzisyenlerin ve sirk sanatçılarının katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Gölcük Mahallesi Festival Alanı'nda devam eden etkinlikte, atölye çalışmaları, müzik, dans, sirk ve akrobasi etkinliği ile hikaye anlatımı gerçekleştirildi.

Midyat Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yasin Er, festivalin amacının çocukları sanatla buluşturmak olduğunu belirtti.

Festivale, Belediye Başkan yardımcıları Rıdvan Akyol, Masum Cengiz ve Serkan Yavuz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA