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Salgını yıllar öncesinden bilen Bill Gates, koronavirüse yakalandı

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Koronavirüs salgınından tam 5 yıl önce dünyaya ölüm saçacak bir virüsten bahseden ABD'li ünlü milyarder Bill Gates, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Korona aşısı ve ilaçları için yatırımlar yapan Gates, durumunun iyi olduğunu belirtip kendisini karantinaya aldığını söyledi.

Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Bill Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlarla geçirdiğini söyledi.

KARANTİNAYA GİRDİ

İyileşene kadar kendisini karantinaya aldığını kaydeden Gates, "Aşı olduğum, testlere ve mükemmel tıbbi tedaviye erişebildiğim için şanslıyım." ifadesini kullandı.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı

AŞI VE İLAÇ YATIRIMLARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Gates, Kovid-19 salgını boyunca yoksul ülkelerin aşıya ve ilaca erişiminin savunucusu oldu. Gates Vakfı, geçen ekim ayında, dar gelirli ülkelerin ilaç üreticisi Merck'in antiviral Kovid-19 hapına erişimini artırmak için 120 milyon dolar harcayacaklarını açıklamıştı.

Gates ayrıca koronavirüsün ortaya çıkmasından tam 5 yıl önce bir salgının tüm dünyayı etkileyeceğini söylemişti.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Koronavirüs, Bill Gates, Microsoft, Aşı, Güncel, Haberler

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