Microsoft'tan Snapdragon işlemcili Mac mini tarzı bilgisayar! - Haberler

Microsoft, Qualcomm Snapdragon bilgi işlem platformundan gücünü alan yeni ARM tabanlı bilgisayarını duyurdu. Project Volterra isimli bilgisayar, son kullanıcılardan daha çok Windows geliştiricilerine hitap ediyor. Geliştiricilerin Arm destekli uygulamalar oluşturmasını sağlayacak Windows geliştirme kitiyle geliyor.

ARM tabanlı yeni Windows bilgisayar: Project Volterra

Bu yıl Microsoft'un diğer ürünlerine kıyasla Windows'a daha fazla önem verdiği açık bir şekilde görüyoruz. Geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirilen Build konferansında da teknoloji devi, Windows on Arm platformunu güçlendirmeyi amaçlayan ürünlerini tanıttı.

Bill Gates'ten dost ateşi: Microsoft yerine Samsung kullanıyor

Son zamanlarda Windows on Arm (WoA) platformunu oldukça büyüten Microsoft, Arm tabanlı bilgisayarlar sayesinde neredeyse tüm Windows uygulamalarını tek bilgisayarda çalıştırabiliyor. Qualcomm Snapdragon bilgi işlem platformuyla inşa edilen yeni Project Volterra, tasarım olarak Mac mini'ye benziyor. Ancak kullanım amacı oldukça farklı.

Project Volterra her ne kadar resmi olarak duyurulmuş olsa da; özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi gibi önemli bilgiler paylaşılmadı. Microsoft'un Project Volterra için paylaştığı lansman videosu, mini bilgisayarın standart bir NVMe SSD'ye sahip olduğunu gösterdi.

Microsoft, yeni ARM tabanlı bilgisayarı için Qualcomm ile iş birliği yaptığını ve "amiral gemisi bir işlemci" ile geleceğini söyledi. Microsoft'un ilk "masaüstü" bilgisayarı olmasına rağmen, son kullanıcıya hitap etmediği için raflarda görmemiz zor olacak gibi duruyor.

Qualcomm ayrıca Build konferansında, Windows geliştiricilerinin yapay zeka senaryolarını genişletmesini sağlayacak yeni Qualcomm Neural Processing kitini duyurdu. Hatta şirket, yeni bilgisayarın sınıfının en iyisi yapay zeka bilgi işlem kapasitesini destekleyeceğini ifade etti.

Microsoft, Windows on Arm platformunun ilk dönemlerinde oldukça eleştiri aldı. Çünkü Intel işlemcilerden gücünü alan modeller, pil açısından yetersizdi. Ayrıca Windows'u ARM üzerinde çalıştırmak için fazla bir neden yoktu. Yeni nesil yapay zeka ve sinirsel işleme, bunu değiştirecek gibi duruyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Güncel