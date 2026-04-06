Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz

İran'ı bir kez daha tehdit eden ABD Başkanı Trump, "13 bin hedef vuruldu. İran savaşı kaybetti, süreleri doluyor. Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir." ifadelerini kullandı.

"İRAN BİR GECEDE YOK EDİLEBİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine yönelik tehditlerini sertleştirdi. Beyaz Saray’da açıklamalarda bulunan Trump, İran’ın zaten savaşı kaybettiğini ve 13 bin hedefin vurulduğunu belirterek, yarın dolacak olan sürenin son mühlet olduğunu hatırlattı. Trump, "Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir" diyerek askeri operasyon sinyali verdi.

"İRAN'DA REJİMİ DEĞİŞTİRDİK"

Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İranlılar lüften geri dönün bomba atın diyor. Özgürlük için acı çekmeye hazırlar. İran'da rejimi değiştirdik, şimdi daha az radikaller. Eğer yarın geceye kadar anlaşamazsak onları taş devrine döndüreceğiz.

Biz enerji tesisleri ve köprüleri vurmak istemiyoruz. Anlaşmaya da yakındık. Anlaşmayı ihlal ettiler. 45 dakika sonra en büyük köprülerini yok ettik. Ben bunu yapmak istemiyorum. Bunları yeniden inşa etmeleri 100'den fazla yıl sürecek.

"NATO'YA İHTİYACIMIZ KALMADI"

NATO bir kağıttan kaplan. Bizim onlara ihtiyacımız olmadı ama yardım etmemek için çaba sarf ettiler. Sadece NATO değil, Güney Kore, Japonya, Avustralya da yardım etmedi. Biz onları Kuzey Kore'den koruyoruz. Üstelik Joe Biden'a özürlü diyordu Kim Jong Un ama beni çok seviyor.

HEGSETH: İRAN ORDUSU REZİL OLDU

CIA Dİirektörü Ratcliffe ise, "İranlılar bu kurtarma operasyonunun başarısı karşısında utanç verici duruma düştü ve nihayetinde küçük düşürüldüler." dedi. ABD Savunma Bakanı Hegseth de, "İran ordusu rezil oldu ve küçük düşürüldü, öyle de olmalılar. İranlılar hâlâ kendilerine şunu soruyor: "Amerikalılar bunu nasıl yaptı?" ifadelerini kullandı.