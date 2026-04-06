Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul'da

Fenerbahçe Opet'in yeniden kadrosuna kattığı ABD'li yıldız oyuncu Breanna Stewart, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı geçtiğimiz aylarda bir açıklamada bulunarak ABD'li eski oyuncusu Breanna Stewart'ı yeniden kadrosuna kattığını açıklamıştı. 

BREANNA STEWART İSTANBUL'DA

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın daha önce kadrosuna kattığını açıkladığı ABD'li oyuncu Breanna Stewart, İstanbul'a geldi.Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'mızın yeni transferi ABD'li yıldız oyuncu Breanna Stewart, İstanbul'a geldi. Stewart'ı İstanbul Havalimanı'nda kadın basketbol şubemizin yetkilileri karşıladı." ifadelerine yer verildi.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNDA BÜYÜK PAYI VARDI

Stewart, 2022-2023 sezonunda sarı-lacivertli formayı giymişti. Stewart, sarı-lacivertlilerin EuroLeague'de kazandığı şampiyonluğun baş mimarlarından biri olmuştu. 

