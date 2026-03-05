Haberler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda konuştu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesinde İran, Güney Kıbrıs ve Lübnan'daki son gelişmeleri değerlendirdi ve Yunanistan'ın GKRY'ye sağladığı savunma desteği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

Yunanistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis ile Macron telefonda yaptıkları görüşmede İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Lübnan'a ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Miçotakis, Macron'u Yunanistan'ın GKRY'ye sağladığı savunma desteği hakkında bilgilendirdi.

İki lider, bölgedeki gelişmeler için iletişim halinde olma kararı aldı.

Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üslere insansız hava aracı (İHA) çarpması ve üslere yönelen İHA'ların savaş uçakları ile vurulmasının ardından GKRY'deki güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak, Baf Havalimanı geçici olarak boşaltılmıştı.

Yaşanan olayların ardından GKRY'nin talebi üzerine Yunanistan, Güney Kıbrıs'a 2 fırkateyn ve 4 F-16 savaş uçağı göndermişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
