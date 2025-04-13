Miao Kız Kardeşler Festivali Guizhou'da Coşkuyla Kutlandı
Çin'in Guizhou eyaletinde düzenlenen Miao Kız Kardeşler Festivali, etnik kıyafetler giymiş insanların katılımıyla gerçekleştirildi. Festival, ülkenin ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.
TAİJİANG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Taijiang ilçesinde Miao Kız Kardeşler Festivali kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğe etnik kıyafetler giyerek katılan insanlar, 12 Nisan 2025.
Ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Miao Kız Kardeşler Festivali cumartesi günü Çin'in Guizhou eyaletinde kutlandı. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel