Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MHP Ulaş İlçe Başkanı İlbey ve Kuşkaya Acıyurt'ta DSİ dere ıslahı hakkında bilgi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Ulaş İlçe Başkanı İlbey ve Kuşkaya Acıyurt'ta DSİ dere ıslahı hakkında bilgi aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Ulaş İlçe Başkanı Servet İlbey ve İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, Acıyurt köyünde muhtardan DSİ'nin tamamladığı dere ıslahı hakkında bilgi aldı. Heyet, köy sakinlerinin talep ve sorunlarını dinledi.

MHP Ulaş İlçe Başkanı Servet İlbey ve İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, ilçeye bağlı Acıyurt köyünü ziyaret etti.

Köy muhtarı Bünyamin Yıldız'dan köyde DSİ tarafından tamamlanan dere ıslah çalışması hakkında bilgi alan İlbey ve Kuşkaya, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

İlbey, gerçekleştirilen ziyaretin millete hizmet yolundaki kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu belirterek, siyasetin sadece makamlarda değil, bizzat halkın sofrasında, tarlasında yapılması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Kaynak: AA
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu

İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu

Başbakanı hedef aldılar! Meclis'te ortalık savaş alanına döndü
MİT'ten Afganistan'da DEAŞ'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı

MİT'ten 4 bin kilometre öteye operasyon! Kıskıvrak yakalandı
Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı

Biri bu saçmalığa dur desin!
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt

Sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi

Oklar onu gösteriyor! İddia doğruysa durum hayli vahim
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

2 bin askerle başka bir ülkeye girdiler
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek

Aliyev yönetiminden şok karar! Türkiye yerine BAE'ye destek