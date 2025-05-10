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MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi
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MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde köy muhtarlarıyla bir araya gelerek köylerdeki yaşam kalitesini artırmak için yapılacak çalışmaları ve muhtarların taleplerini dinledi.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde köy muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Ulaş Gölü Mesire alanındaki sosyal tesiste köy muhtarlarıyla bulaşan Özyürek, köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı, talepleri dinledi.

Köylerdeki yaşam kalitesini arttırmak için muhtarlarla her zaman birlik içerisinde çalıştıklarını belirten Özyürek, "Kapımız her zaman muhtarlarımıza açık. Onların sorunlarını gidermek için elimizden geleni yapacağız. Her zaman onların yanında olacağız." dedi.

Toplantıya, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Sivas Ülkü Ocakları Başkanı Bahadır Gökmen, Ulaş İlçe Başkanı Burhanettin Durak, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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