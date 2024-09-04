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MHP Milletvekili Mehmet Taytak, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt'u ziyaret etti

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MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt'u ziyaret ederek, Afyonkarahisar'da bulunan Beton Travers Fabrikası hakkında bilgi aldı. Taytak, fabrikanın kent ve bölge açısından önemine vurgu yaparak, üretimin ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını belirtti.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt'u ziyaret etti.

Afyonkarahisar'da bulunan Beton Travers Fabrikasıyla uzun zamandır ilgilenen Taytak, ziyarette fabrikayla ilgili Kurt'tan bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Taytak, Beton Travers Fabrikasının kent ve bölge açısından öneme sahip olduğunu vurguladı.

Fabrikada yapılan üretim ile ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlandığını belirten Taytak, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır fabrikanın personel ve kapasite sorunlarını takip etmekteyim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na daha önce yaptığım tüm ziyaretlerimde konuyu aktarmıştım. Bakan Uraloğlu sağ olsunlar her zaman Afyonkarahisar'la ilgili tüm konulara çok samimi yaklaşmıştır. Geçtiğimiz aylarda Uraloğlu konuyla ilgili düğmeye basılması talimatını vermişti. Ardından TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt'u ziyaret ederek, fabrikamızın personel sorununu kendisine de aktarmıştım. Yıl içerisinde çok sayıda işçimiz emekli olmuştur. İmalat birimi çok az sayıda işçi ile üretime devam etmeye çalışmaktadır. Bunun için uzun zamandır çaba ve emek harcıyoruz. Verilecek destekler ile Afyonkarahisar, bölgemiz ve ülkemiz için güzel kapılara kilit açacaktır."

Ziyaret sonrası Taytak, Kurt'a Afyonkarahisar mermerinden yapılmış haşhaş motifli Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

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