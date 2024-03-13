MHP Milletvekili İlyas Topsakal Sinop'ta partililerle buluştu

MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Sinop'ta bazı ilçeleri ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Topsakal, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Durağan ilçesini ziyaret etti.

Burada partisinin Durağan Belediye Başkan adayı Zafer Elkovan ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunan Topsakal, vatandaşlardan Elkovan'a destek olmalarını istedi.

Topsakal, daha sonra Boyabat ilçesinde partisinin Boyabat Belediye Başkan adayı Murat Muslu'nun seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.

Milletvekili Topsakal, burada yaptığı konuşmada, ülkücüler olarak şehirleri pırıl pırıl gençlere emanet etmek istediklerini söyledi.

Belediyeciliğin hizmet işi olduğunu ve MHP olarak bunu yerine getirebilecek kadrolara sahip olduklarını vurgulayan Topsakal, şöyle konuştu:

"Milliyetçi nedir denildiği zaman parayı doğru yerde doğru şekilde harcayan insandır. Bunu neden söylüyorum bir sokağı on kez kazamazsınız, kaldırım taşını on kere değiştiremezsiniz. Kimin cebinden gidiyor? Devletin, milletin parasını korumaktır milliyetçilik. O zaman Türk milliyetçisi düşünecek. Ben bu şehirde önce ne yapacağım? Modern olmak akıllı para kullanmaktır. Bir şeyi bir kere yapacağız ve önce altını yapacağız üstünü değil. Üstünü yaparsanız altta kablo geçireceksiniz, sonra kanalizasyon, sonra doğalgaz sürekli kazacaksınız. Devamlı para harcayacaksınız. Akıllı olan, devletini, milletini ve ailesini düşünen, çocuğuna güzel bir gelecek vermek isteyen bir kere yapar."

Topsakal, konuşmasının ardından seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

İlyas Topsakal daha sonra Gerze ilçesinde de iftar programında partililerle buluşarak, partisinin Gerze Belediye Başkan adayı Mustafa Öz için destek istedi.