MHP Milletvekili Ahmet Özyürek Ulaş ilçesinde iftar programına katıldı

Mhp Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı ve adayı Turan İlbey tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan Özyürek, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Özyürek, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisine destek isteyerek, şunları kaydetti:

"İnşallah hep birlikte kazasız, belasız bir seçim geçiririz. Belediye başkanı ve adayımız Turan İlbey'e destek istiyorum. Hepimizin gayreti şu, önce milli değerlerimize sahip çıkacağız sonra da sevdalısı olduğumuz Sivas'ımıza, Ulaş'ımıza hizmet edeceğiz. Bu bir hizmet yarışıdır. Başkanımız 5 yıldır Ulaş ile ilgili hangi projeyi Ankara'ya getirdiyse kendisi ile beraber ilgili bakanlara giderek projelerini hayata geçirdik."

Programa, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ve partililer katıldı.