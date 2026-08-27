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MHP'li Yıldız'dan 'Terörsüz Türkiye' çağrısı: Kimseyi dışarıda bırakmayalım

MHP'li Yıldız'dan 'Terörsüz Türkiye' çağrısı: Kimseyi dışarıda bırakmayalım
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin kapsamlı bir devlet politikası olduğunu belirterek, farklı duyarlılıkları olan insanların sürece dahil edilmesi, kimsenin dışarıda bırakılmaması ve özenli bir dil kullanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çerçeve yasanın amacının ve kapsamının vatandaşlara tekrar tekrar anlatılması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Durmadan, yorulmadan ve bıkmadan farklı duyarlılıkları olan insanları sürece dahil edelim, hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım. Bize benzemeyenlere sabırla gerçekleri gösterelim. Her şeyin başında sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanalım" çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Terörszü Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"'Terörsüz Türkiye' vizyonu salt bir güvenlik politikası olarak görülmekten ziyade devletin bekası, iç cephenin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğü,

demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı kapsayan, toplumsal bütünlüğü, milli dayanışmayı ve devletin stratejik geleceğini esas alan kapsamlı bir devlet politikasıdır. Durmadan, yorulmadan ve bıkmadan farklı duyarlılıkları olan insanları sürece dahil edelim, hiç kimseyi dışarıda bırakmayalım. Bize benzemeyenlere sabırla gerçekleri gösterelim. Her şeyin başında sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanalım."

Yıldız paylaşımında "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan çerçeve yasanın vatandaşlara tekrar tekrar anlatılması gerketiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye sürecine ait çerçeve yasanın amacını, münfesih terör örgütü PKK/KCK ve bununla bağlı her türlü oluşumu, kişi bakımından kimlerin kanunun kapsamında olduğunu, hangi suçların istisna tutulduğunu, örgütün fiili varlığına son verildiğine, silah ve mühimmatın teslimine dair teyit ve tespit mekanizmasını, Milli Güvenlik Kurulu kararını, kanunun yürürlük tarihini tekrar tekrar insanımıza anlatalım."

Kaynak: ANKA
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