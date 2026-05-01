MHP'li Yalçın: "Terörsüz Türkiye Herkes ve Her Kesim İçin Bağlayıcı Olmuştur, O Halde Bu Kervan Yürüyecektir"

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye" sürecinin akıbetine ilişkin, "Milletimiz, Terörsüz Türkiye'ye sahip çıkmıştır. Bu itibarla, Terörsüz Türkiye hususunda pozitif tavır sergileyen bütün kişi, kurum ve örgütlerin şu ana kadar aldıkları pozisyonları terk etmeleri adeta imkansızdır. Terörsüz Türkiye, herkes ve her kesim için bağlayıcı olmuştur. O halde bu kervan yürüyecektir" ifadelerini kullandı. Yalçın, partisinin 15. Olağan Kurultayı'nın 7 Mart 2027 Pazar günü yapılmasının planlandığını bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin, kurulduğu 1969 Şubat'ından bu yana üstlendiği tarihi misyonu, milletin kadim değerlerinden ve binlerce yıllık birikiminden aldığı ilhamla 57 senedir sürdürdüğünü kaydetti.

Partinin geçmiş süreçte çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirten Yalçın, "MHP, 57 yılı aşan siyasi yürüyüşünde ihanetlerle sınanmış, fitne ve tefrikalarla imtihan edilmiştir. Bölünmelere, kopmalara, ayrışmalara uğramıştır. Karalama kampanyalarına, itibar suikastlarına ve ayak oyunlarına maruz kalmıştır. Buna rağmen Türk milliyetçiliği davasının ana gövdesi olma hususiyetini kaybetmeden yoluna devam etmiştir." dedi.

"Terörsüz Türkiye hamlesi, siyasi partiler için bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür"

MHP'nin "milli egemenliğin tavizsiz bekçisi" olduğunu, "Cumhuriyet'in önündeki engellerin kaldırılması ve devlet çarkının işlemesi için çaba gösterdiğini" kaydeden Yalçın, "MHP ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket, milletimizin güvencesi olma fonksiyonunu bütün gücüyle yerine getirmeye çabalamıştır" ifadesini kullandı.

Açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" yaklaşımına da değinen Yalçın, "Genel Başkanımızın büyük bir ferasetle gündeme taşıdığı Terörsüz Türkiye olgusu, bu bağlamda değerlendirilmelidir. Terörsüz Türkiye adımıyla ezberler bozulmuş, tabular yıkılmıştır. Ön yargılar kırılmış, klişeleşmiş sloganlar değişmiştir. MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından ortaya atılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sahiplenmesiyle devlet politikası haline gelen Terörsüz Türkiye hamlesi, siyasi partiler için bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür" değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye, toplum nezdinde ve kamuoyunda beklenenin de fevkinde rağbet görmüştür"

"Terörsüz Türkiye, bir devran aynası gibi herkesin gerçek yüzünü teşhir etmiştir" diyen Yalçın, sürecin toplumda geniş destek bulduğunu belirterek, şöyle devam etti:"

"Milletimizin gerçek sevenleriyle sözde dostları bu sayede ayan beyan ortaya çıkmıştır. Kimin itibarının yüksek, kiminin kaç paralık olduğu bu şekilde zihinlerde billurlaşmıştır. Siyaset tartısında kimin sıkletinin kaç gram, kimin kelamının kaç kırat ettiği bu suretle anlaşılmıştır. Terörsüz Türkiye, bir devran aynası gibi herkesin gerçek yüzünü teşhir etmiştir. Bununla beraber ülkeye huzur, sükün ve iç barışı; dışarıya da birliği, bütünlüğü ve kardeşlik hukukunu yansıtmanın pek ala mümkün olduğunu ispatlamıştır. Bunun içindir ki Terörsüz Türkiye, toplum nezdinde ve kamuoyunda beklenenin de fevkinde rağbet görmüştür."

Milletimiz, terörün ve şiddetin bir siyaset biçimi ve aracı olarak kullanılmasına hayır demiştir. Milletimiz, Terörsüz Türkiye'ye sahip çıkmıştır. Bu itibarla, Terörsüz Türkiye hususunda pozitif tavır sergileyen bütün kişi, kurum ve örgütlerin şu ana kadar aldıkları pozisyonları terk etmeleri adeta imkansızdır. Özellikle bu olgunun kapısından bir kere giren siyasi aktörlerin, makul, meşru ve somut bir gerekçeye yaslanmadan geri dönmeleri muhal görünmektedir. Muhalif ve muarızların tepinmesi, ayak diretmesi ise beyhudedir, nafile gayrettir. Yani Terörsüz Türkiye, herkes ve her kesim için bağlayıcı olmuştur. O halde bu kervan yürüyecektir. Milletimiz terörsüz bir dünyayı hak etmektedir. Ülkemiz toplumsal barış ve huzura layıktır."

"Şartlar olgunlaştığında TBMM de devreye girecek ve gereken düzenlemeler yapılacaktır"

TBMM'nin de ilerleyen süreçte devreye girebileceğini belirten Yalçın, "Öte yandan Terörsüz Türkiye; politika sahnesinde bazıları için bir fırsat kapısı, bazıları içinse telaş ve endişe vesilesi olmuştur. Şimdi zaman, bu fırsatı toplumsal barış lehinde değerlendirmek isteyenlerin aktif olma zamanıdır. Dem; Türkiye partisi olma ve meşru siyasete entegrasyon sözü verenlerin, sözlerini yerine getirme Dem'idir. Vakit; bölücü terör örgütünün fesih, silahları bırakma ve devletin emin ellerine teslim olma sürecinin gereklerini eksiksiz yerine getirme vaktidir. Terörsüz Türkiye, aynı zamanda bir samimiyet ve hüsnüniyet imtihanıdır. Şartlar olgunlaştığında TBMM de devreye girecek ve gereken düzenlemeler yapılacaktır" dedi.

"Maskesi düşen bazı siyasi aktörlerin yeni maske ve paravanlar bulma arayışını görmezden gelemeyiz"

"Bu arada gözlerimiz, Terörsüz Türkiye seçeneği devreye girip propaganda ve istismar silahı elinden alınınca sudan çıkmış balığa dönen sahte kahramanların üzerindedir" diyen Yalçın, şunları kaydetti:"

"Maskesi düşen bazı siyasi aktörlerin yeni maske ve paravanlar bulma arayışını görmezden gelemeyiz. Büründüğü kuzu postu sıyrılanların, can havliyle tabakhanelerdeki kokmuş derilere hücum edişini içimiz acısa da takip etmekteyiz. Sözde demokrat kostümü yırtılanların, kürsüde heybetli görünmek için yaban ellerdeki terzilere durumu kurtaracak atlas libaslar sipariş ettiğini bilmekteyiz. Sözde vatanseverlik boyası dökülenlerin, kirli yüzlerini gizlemek için kripto boyalara boyanma telaşını ibretle seyretmekteyiz. Sözde milliyetçi muhafazakar bazı particik ve mahfillerin, Türkiye'nin geleceğini terör ipoteğinden kurtarmak için sarf ettiğimiz çabalardan ihanet masalı çıkarma alçaklığını, gaflet ve dalaletlerine hatta hıyanetlerine vermekteyiz. Aziz milletimize huzur, ferah ve esenlik iklimini teneffüs etmeyi çok görenlerin; sosyal ve siyasi barışın Cumhur İttifakı eliyle tesisini hazmedemeyenlerin, Terörsüz Türkiye gerçeğine arsızca çamur atmaktan vazgeçmemesini, çaresizliklerine ve perişanlıklarına bağlamaktayız."

MHP'nin 15. Olağan Kurultayı gelecek yıl 7 Mart 2027 Pazar günü yapılacak

Partinin kongre takvimine ilişkin de bilgi veren Yalçın, "27 Nisan 2026 günü yapılan MYK toplantımızda ilçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs 2026 tarihinde başlatılması kararlaştırılmıştır. Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından MHP'nin 15. Olağan Kurultayı'nın da gelecek yıl 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür" dedi.

Yalçın açıklamasında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladı.

Kaynak: ANKA