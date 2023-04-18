MHP'li vekilden alkollü sürücüye kurşun ve dayak iddiası! Haberlerin ardından açıklama geldi

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve iki danışmanının trafikte tartıştığı alkollü bir sürücünün aracını 5-6 el ateş ederek durdurduğu ve sürücü koltuğunda oturan kişiyi döverek cep telefonunu aldıkları iddiası büyük ses getirdi. Basında yer alan haberlere ilişkin konuşan MHP'li Özdemir, "Bahsedildiği gibi bir durum değil. Konu tetkik ediliyor" ifadelerini kullanmakla yetindi.

Mhp Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'le ilgili iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 13 Nisan'da iki danışmanıyla Kayseri'den Ankara'ya dönerken, Hacıbektaş'ta önlerinde seyreden B.K. adlı isimli bir sürücüyle sollama tartışmasına tutuşan Özdemir'in yaşanan kovalamaca sonunda aracı durdurmak için 5-6 el ateş ettiği öne sürüldü.

DÖVÜP CEP TELEFONUNU ALDILAR İDDİASI

Kurşunların araca isabet etmesinin ardından Özdemir ve iki danışmanının alkollü olan sürücüyü dövdüğü ve cep telefonunu alarak bölgeden uzaklaştıkları ifade edildi.

"BAHSETTİĞİNİZ GİBİ BİR DURUM DEĞİL"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Hacıbektaş Emniyeti'ne de yansıdığı da iddia edilen olayın sorulması üzerine MHP'li Özdemir, "Bahsettiğiniz gibi bir durum değil. Konu tetkik ediliyor" açıklamasında bulundu.