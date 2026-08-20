Haberler

MHP'li Özdemir'den İsrail'e sert tepki: 'Yavuz ruhu ayağa kalktığında zalimin sonu çabuk gelir'

MHP'li Özdemir'den İsrail'e sert tepki: 'Yavuz ruhu ayağa kalktığında zalimin sonu çabuk gelir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İsrail'in Suriye'nin İdlib kentine yönelik saldırılarını ve Tel Aviv yönetiminin Türkiye karşıtı tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Özdemir, 'Türkiye bir başka ülkeye benzemez, Yavuz ruhu ayağa kalktığında zalimin sonu düşünülenden çok daha çabuk gelir' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İsrail'in Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek, "Türkiye bir başka ülkeye benzemez, başka herhangi bir ülkeyle mukayese edilemez. Yavuz ruhu ayağa kalktığında, zalimin sonu düşünüldüğünden çok daha çabuk gelir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından, İsrail hükümetinin Türkiye'ye yönelik tutumu ve Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'nin bölge ve dünya barışına hizmet eden girişimlerinin yanı sıra; Terörsüz Türkiye ile beraber, Doğu Akdeniz ve Adalar denizindeki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla koruma iradesi göstermemizden rahatsız olan İsrail'deki Natenyahu hükümeti, aradan geçen her gün kendisini daha da küçük duruma düşürecek fiilleri işlemeye devam ediyor.

Suriye'nin İdlip kentinde Türkiye nefreti ve korkusuyla İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarla beraber, geri kafalı ve şeref yoksunu Natenyahu'nun aynı minvaldeki beyanları bunun son göstergesi olmuştur.

Hiçbir alanda Türkiye ile boy ölçüşmeye muktedir olamayacak bir devletin maceraperest ve insanlık karşıtı eylemleri eninde sonunda kendi başına büyük dertler açacaktır.

İsrail kamuoyunun, Türkiye konusundaki müspet görüşlerinin aksine bir gündem oluşturarak sadece ırkçı değil, İslam karşıtı eylemlerle de bölge barışını ortadan kaldırmak isteyen Tel Aviv yönetimi, ahmakça kendi vatandaşlarına küresel bir nefretin oluşmasına da sebebiyet vermektedir.

Gazze'de işlediği soykırımın ardından gözünü Lübnan, Suriye ve Mısır'a diken İsrail'in siyonist barbarlığı, insanlık değerlerini savunan iradenin altında ezilmekten kaçamayacaktır.

Türkiye bir başka ülkeye benzemez, başka herhangi bir ülkeyle mukayese edilemez. Yavuz ruhu ayağa kalktığında, zalimin sonu düşünülenden çok daha çabuk gelir. Türk Milleti'ne karşı düşmanlık güdenlerin bunu akıllarından çıkarmaması gerekir."

Kaynak: ANKA
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest

Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya ülkesinden rest
Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor

Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: 24 saat hizmet verecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası

Kırmızı ışıktan fırtına gibi geçti, işte cezası
Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe sonrası planını duyurdu: Geri döneceğim

Romelu Lukaku ''Geri döneceğim'' diyerek duyurdu
Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...

Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...
Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde...
Formaları kapış kapış gidiyor! Mısır'da Salah çılgınlığı

Formaları kapış kapış gidiyor! Görüntüler Türkiye'den değil
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi