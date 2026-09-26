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MHP'li Milletvekili Yüksel, Gömeç İlçe Başkanı Arslan'a Terörsüz Türkiye'yi vurguladı

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MHP'li Milletvekili Yüksel, Gömeç İlçe Başkanı Arslan'a Terörsüz Türkiye'yi vurguladı
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MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, yeni seçilen MHP Gömeç İlçe Başkanı Kazım Arslan'a ziyarette bulundu. Yüksel, Arslan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti; 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemini vurguladı.

MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, yeni seçilen MHP Gömeç İlçe Başkanı Kazım Arslan'a ziyanette bulundu.

Yüksel, ziyaretinde Arslan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ekrem Gökay Yüksel, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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