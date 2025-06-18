MHP'li Eski Milletvekili Mükerrem Levent İçin TBMM'de Tören Düzenlendi

HAYATINI kaybeden MHP 21'inci dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent (72) için TBMM'de tören düzenlendi.MHP 21'inci dönem Niğde Milletvekili Mükerrem Levent, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sonucu dün hayatını kaybetti. Levent için bugün TBMM'de tören düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile milletvekilleri katıldı. Mükerrem Levent'in Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM şeref kapısı merdivenleri önüne getirildi. Levent'in hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Mükerrem Levent'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderildi. Levent, 1953 yılında Niğde'de dünyaya geldi. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden mezun olan Mükerrem Levent, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Levent, 21'inci dönemde MHP'den Niğde Milletvekili seçilerek parlamentoda görev yaptı.

Haber-Kamera: Aliekber METE- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,