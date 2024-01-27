Yeniden Refah Partisi, Pozantı Belediye Başkan Adayını Açıkladı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ı partilerinin Pozantı Belediye Başkan Adayı olarak duyurdu. Erbakan, Çay'a rozet takarak desteğini gösterdi. Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri için toplamda 74 belediye başkan adayını açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel merkezde kabul ettiği eski MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'a rozet takarak, Çay'ın partilerinin Pozantı Belediye Başkan Adayı olduğunu duyurdu.
31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri yaklaşırken Yeniden Refah Partisi adaylarını açıklamaya devam ediyor.Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın katılımıyla genel merkezde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında 6 il, 64 ilçe ve 4 belde olmak üzere 74 belediye başkan adayı daha açıklandı.
Bugüne kadar 389 adayını belirleyen Yeniden Refah Partisi'nde mevcut Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın partilerinin Pozantı Belediye Başkan Adayı olduğunu açıkladı. MHP'den istifa edip Yeniden Refah Partisi'ne katılan Mustafa Çay'a rozetini Erbakan taktı.
Açıklanan belediye başkan adayları:
Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim
Bolu Belediye Başkan Adayı? Faruk Bayrakdar
Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy
Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer
Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin
Sinop Belediye Başkan Adayı Mete Çağdaş
Adana
Pozantı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Çay
Adıyaman
Samsat ?İlçe Belediye Başkan Adayı Ufuk Parlak
Ağrı????
Tutak İlçe Belediye Başkan Adayı ??Coşkun Akbaba
Eleşkirt İlçe Belediye Başkan Adayı? M. Hakkı Polat
Aksaray
Eskil İlçe Belediye Başkan Adayı Şerafettin Meral
Ardahan
Göle/Köprülü Belde Belediye Başkan Adayı Emirhan Sarıkaya
Aydın
Didim İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Keskin
Bolu
Gerede İlçe Belediye Başkan Adayı Veysel Ayaroğlu
Burdur
Celtikçi ? İlçe Belediye Başkan Adayı Adnan Bilkay
Çavdır/Söğüt Belde Belediye Başkan Adayı? Bekir Yıldız
Bursa
Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı ?Kasım Kaya
Orhaneli İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Acar
Çorum
Osmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Celil Aksoy
Denizli
Kale İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Tatarcım
Sarayköy İlçe Belediye Başkan Adayı Fatma Güneş
Diyarbakır
Kocaköy İlçe Belediye Başkan Adayı Kadir Berat Özkaya
Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Semih Yıldırım
Elazığ
Maden İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yavuz
Merkez/Akçakiraz Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Ormanoğlu
Erzincan?
Çayırlı İlçe Belediye Başkan Adayı Abbas Yıldız
Üzümlü İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Arıtaşı
İliç İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Doğan
Tercan/Pekariç Belde Belediye Başkan Adayı İlyas Yıldız
Gaziantep?
Nurdağı İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yılmaz
Nizip İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Doktoroğlu
Oğuzeli İlçe Belediye Başkan Adayı?Bekir Öztekin
Isparta?
Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkan Adayı R. Bayram Kabalak
Atabey İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşkıran
İstanbul
Adalar İlçe Belediye Başkan Adayı ? Faruk İlerisoy
Sancaktepe İlçe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir
Bahçelievler İlçe Belediye Başkan Adayı Metin Türk
İzmir?
Torbalı İlçe Belediye Başkan Adayı? İsmail Banaz
Güzelbahçe İlçe Belediye Başkan Adayı İ. Emre Akbaş
Kınık İlçe Belediye Başkan Adayı? H. Hüseyin Levent
Konak İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Taşkın
Foça İlçe Belediye Başkan Adayı? Nazif Tunahan Şen
Kahramanmaraş
Göksun İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Yüce
Afşin İlçe Belediye Başkan Adayı ?Adem Yıldız
Karabük
Eflani İlçe Belediye Başkan Adayı? Yaşar Bulut
Kayseri
Sarıoğlan İlçe Belediye Başkan Adayı Lütfi Ünsal
Yahyalı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Camcı
Pınarbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Nizamettin Akça
Kırklareli
Pınarhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Kemal Karakaş
Vize İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Arslan
Demirköy İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Doğan
Babaeski İlçe Belediye Başkan Adayı?Görkem Köksal
Lüleburgaz İlçe Belediye Başkan Adayı?Hamit Hamitoğlu
Pehlivanköy İlçe Belediye Başkan Adayı Emine Omay
Kofçaz İlçe Belediye Başkan Adayı İsa Küskü
Konya
Emirgazi İlçe Belediye Başkan Adayı? Mesut Mertcan
Ereğli İlçe Belediye Başkan Adayı? Özkan Özgüven
Manisa
Salihli İlçe Belediye Başkan Adayı? Aydın Dalkıran
Alaşehir İlçe Belediye Başkan Adayı Harun Uçar