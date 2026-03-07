Haberler

MHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
MHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, Ramazan ayının kardeşlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekti.

MHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kızılcahamam Belediyesi Yeşilçam Düğün ve Toplantı Salonu'ndaki programda, ramazan ayının paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendiren değerlerin önemine dikkati çekti.

Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek, Türkiye'nin güçlü şekilde yoluna devam etmesi için milli birlik ve beraberliğin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da ramazan ayının manevi atmosferinde hemşehrilerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, birlik ve beraberliğin öneminden bahsetti.

MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Nuri Odacı ise ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini kaydetti.

Parti teşkilatı, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Osman Karaslan
