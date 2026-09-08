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MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk’ten Bahşılı Kaymakamı Kazanasmaz'a ziyaret

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk’ten Bahşılı Kaymakamı Kazanasmaz'a ziyaret
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MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve beraberindekiler, Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz'ı ziyaret etti.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve beraberindekiler, Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz'ı ziyaret etti.

Öztürk, ziyarette Kaymakam Kazanasmaz'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Kazanasmaz da ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bahşılı için her zaman hizmet etmeye çalışacaklarını söyledi.

Öztürk, daha sonra MHP ve AK Parti ilçe başkanlıkları ile İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Ziyaretlere, MHP İl Başkanı Mekki Varol, MHP Merkez İlçe Başkanı Melike Boran İsmailoğulları, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Şenses, MHP Bahşılı İlçe Başkanı Tahir Koparan ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA
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