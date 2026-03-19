MHP Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

MHP Kayseri İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İl binası önünde gerçekleşen programda konuşan İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, mübarek ramazan ayını büyük bir hoşgörü ve paylaşımla geçirdiklerini söyledi.

Ramazan ayı içerisinde partililerle sürekli beraber olduklarına değinen Kalın, "Çok şükür bugün arife yarın da bayramı idrak edeceğiz. Allah'ım nicelerine daha kavuştursun hep beraber. Bugün tabii geçmişte yapılmayan bir şeyi de ilk kez yapıyoruz bu bayramda. Bugün burada hem Ülkü Ocakları hem de parti olarak ortak bir bayramlaşma programı düzenlemek istedik. Hepinizin bayramını ayrı ayrı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

Kalın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün birtakım gazeteler ve siyasi parti olduklarını iddia eden yapılanmalar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne atıfta bulunarak, 'Milliyetçi Hareket Partisi şehitlikte yoktu' veya 'Milliyetçi Hareket Partisi'nin şehitlikte çelengi yoktu' şeklinde söylemde bulunmuşlar. Onlar aslında muhatabımız değiller ama kısaca bir cevap vereyim. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden beri şehitliklerin içerisinden çıkmamış, şehitlerin diyarı ve otağı olmuştur. Orada iki çelenk bırakıp 3 kişiyle fotoğraflarda poz vermekle milliyetçi ve Türkçü olunmaz. Bu onları ilk ve son muhatap alışım."

Bayramlaşma programına, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Balıkçıda yemek yiyen ailenin üzerine asma tavan çöktü! Mekan sahibinden pişkin savunma

Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
Sahaya giren topu dışarıya atan oyuncu saniyeler sonra hayatının şokunu yaşadı

Sahaya giren ikinci topu dışarı attı! İyiliği pahalıya patladı
Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! SGK 'Asla' diyerek uyardı

Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! SGK "Asla" diyerek uyardı
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Balıkçıda yemek yiyen ailenin üzerine asma tavan çöktü! Mekan sahibinden pişkin savunma

Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor