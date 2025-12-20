MHP ile TÜGŞAV şehit ailelerine yönelik etkinlik düzenledi

MHP Altındağ İlçe Başkanlığı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca (TÜGŞAV), şehit aileleri için kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltı etkinliği, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, yaptığı konuşmada, MHP olarak son nefeslerine kadar vatan kahramanlarına minnet duyacaklarını, şehit aileleri ile gazileri hürmetle ve şükranla karşılayacaklarını söyledi.

Geleneklerine, Türk örf ve adetlerine bağlı, köklü bir dava partisi olduklarını dile getiren Yurdakul, "Bu da bizi diğer siyasi partilerden ayıran en büyük özelliğimizdir ve bununla ölene kadar gurur duyacağız." şeklinde konuştu.

"Biz, öyle sırtı yere gelecek bir millet olmadık, olmayacağız"

Yurdakul, "Vatana, toprağa ve milli emanetlere canımız gibi sahip çıkıyoruz. Hatırlarsanız 7 düvel birleşti, sırtımızı yere getiremedi, Batı'da İngiliz'i, Rum'u, Doğu'da Rus'u, Ermeni'si, Güneyde İtalyan'ı, Fransız'ı, Çanakkale'de okyanus ötesinden gelen Yeni Zelandalısı, Avustralyalısı. Biz, öyle sırtı yere gelecek bir millet olmadık, olmayacağız. Bizler, bunu öncelikle şehitlerimize ve gazilerimize yani onları doğuran analarımıza, babalarımıza borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kolunu, kanadını kırmak, ülkenin iç huzurunu kaçırmak isteyen odakların bulunduğuna işaret eden Yurdakul, şunları kaydetti:

"Bunları biliyorsunuz, emperyal güçler bir yanda, İsrail bir yanda, Fransa bir yanda. Bir de bu yabancı ülkelerin maşalığına soyunan iç mihraklar var. Bunların bazıları 3-5 oy uğruna Türk milletinin altına dinamit koymaktan çekinmeyen siyasi partiler. Hırsları yüzünden gözleri o kadar çok kör olmuş ki Terörsüz Türkiye hedefini anlamadan, dinlemeden, sırf çıkar ve menfaatleri için bir eleştiri konusu haline getirmeye çalışıyorlar. Bunlardan bazıları, milliyetçiymiş gibi görünen mikro partiler. Bunlar, hala analar ağlasın, yeni şehitler gelsin, yeni gaziler gelsin hesabı yapıyorlar."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna "Terörsüz Türkiye" raporunu verdiklerini söyleyen Yurdakul, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık şartları, Anayasa'nın ilk dört maddesiyle mühürlenmiştir. Devletimizin dili, bayrağı, başkenti ve üniter yapısı, tartışma konusu değil millet iradesinin değiştirilemez hükmüdür. Türkiye'de bir etnik kimlik sorunu yoktur. Türkiye'de terör ve tedhiş sorunu vardır. Kurucu değerlerimizi sorun olarak göstermek, millet olma şuurumuzu hedef almaktır. Terörle pazarlık, barış getirmez, bu nedenle terörle pazarlık söz konusu değildir. Anayasa'nın 42. ve 66. maddeleri tartışma konusu değildir. Türkiye'de tek bir kamusal alan vardır, o da Türk milletinin ortak kamusal alanıdır. Etnik temelli kamusal alan tarifleri, üniter devlet yapısının altını oymaya yönelik tehlikeli kavramsal girişimlerdir. Bu girişimlere katiyen müsaade edilmeyecektir. Hendek terörü bize şunu açıkça göstermiştir: Öz yönetim söylemi, masum bir yerel talep değil bölünmenin kılıfıdır. Devletin egemenliğine meydan okuyan hiçbir yapı, siyaset kisvesi altında meşrulaştırılamaz."

"Terörsüz Türkiye, Türk-İslam dünyasının da özlem duyduğu tarihi bir sıçrama anı olacaktır"

Yurdakul, "Terörsüz Türkiye"nin yalnızca Türkiye'nin arzusu ve isteği olmadığını dile getirerek, "Terörsüz Türkiye, Türk-İslam dünyasının da özlem duyduğu tarihi bir sıçrama anı olacaktır." dedi.

Türkiye'nin, Türk ve Müslüman dünyasını zalimlerden, yokluklardan ve tehditlerden kurtarıp koruyacak yegane güç olduğunu vurgulayan Yurdakul, "Dünyanın mazlum halkları, Filistin, Karabağ, Bosna, Batı Trakya, Kerkük, Hocalı, Azerbaycan, Doğu Türkistan, kısaca tüm Müslüman ve Türk dünyası, güçlü Türkiye'yi bir kardeşini bekler gibi, yeni bir hürriyet çığlığı, yeni bir sağduyu ve vicdan sesi duymak için umutla beklemektedir." diye konuştu.

Yurdakul, "Türk milletinin birliğini zedeleyen, devletin üniter yapısını tartışmaya açan, terörü siyasetin parçası haline getiren hiçbir teklif, bizim nezdimizde meşru değildir." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da "Terörsüz Türkiye" sürecinin yanında ve takipçisi olacaklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde terör istemiyoruz. Terörün olmadığı, barışın ve huzurun olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti için devletimizin başlatmış olduğu Terörsüz Türkiye sürecini biz canıgönülden destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş da konuşma yaptı.