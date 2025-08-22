MHP Giresun Milletvekili Konal'dan 'Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' toplantısına davet

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" teması ile "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nın yarın Tokat'ta düzenleneceğini belirtti.

Konal, MHP MYK üyeleri Fatih Çetinkaya, İbrahim Özbay ve Mehmet Onur Kasım ile Giresun'da bir dizi ziyarette bulundu.

Giresun Gazeteciler Derneğinde konuşan Konal, şehit aileleri, muhtarlar ve gazetecilerle bir araya geldiklerini söyledi.

"Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" teması ile "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında yarın Tokat'ta yapılacak toplantıya davette bulunan Konal, toplumun oturup konuşacağı, hep beraber çözeceği bir süreç olduğunu vurguladı.

Konal, yaptıkları ziyaretlere yönelik, "Beklediğimizden daha güzel, tabi ki bazı ön yargılar ve hassasiyetler var. O hassasiyetler bizim de hassasiyetimiz, o güzel. Vatandaş siyasi parti fark etmeksizin bize güveniyor." dedi.

Ziyarete MHP Giresun İl Başkanı Salih Akgün de katıldı.