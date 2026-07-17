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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu'nu kabul etti. Tokluoğlu, Edirne'deki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bahçeli, Edirnelilere selam gönderdi. Ayrıca MHP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kurnaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti. Uzunköprü'de ise Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi, Kaymakam Köken bağışta bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu'nu kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Tokluoğlu ziyarette, MHP'nin Edirne'deki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bahçeli de Edirnelilere ve teşkilat mensuplarına selamlarını iletti.

Tokluoğlu günün anısına Bahçeli'ye Edirnekari tablo hediye etti.

Belediye Başkanı Özcan'a ziyaret

MHP Keşan İlçe Başkanlığı görevine seçilen Ahmet Kurnaz ve yönetim kurulu üyeleri Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Kurnaz ve ekibine başarı diledi.

Kurnaz da Keşan için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Ziyarette Belediye Meclisinin MHP'li üyeleri de yer aldı.

Uzunköprü'de kan bağışı kampanyası

Uzunköprü ilçesinde Türk Kızılay Uzunköprü Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Köken, ilçe merkezinde kurulan kan bağışı çadırını ziyaret etti çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Köken, kan bağışında da bulundu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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