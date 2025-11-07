MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, partisinin Çekmeköy İlçe Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Terörsüz Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğin pekişmesi olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye huzurlu Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdesidir. Terörsüz Türkiye mutlaka ama mutlaka sağlanacak, ülkemiz büyük bir kucaklaşma ve kardeşlik ikliminde Allah'ın izniyle sonsuza kadar yaşayacak." dedi.

Partisinin Çekmeköy İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yönter, buradaki toplantıda partililere seslendi.

Çekmeköy'in 21 mahallesinde parti olarak, şevk, özveri, cesaret, gayret ve dirayetle çalışmalarını sürdürdüklerini, çözüm odaklı mücadele halinde olduklarını dile getiren Yönter, "Laf üretme değil, iş üretmenin derdindeyiz. Günü kurtarmanın değil, zamana yön vermenin hevesinde ve heyecanında olan bir davanın mensuplarıyız. Kısa soluklu değiliz, biz gerekirse menzilin öte tarafına bakmak zorunda olduğumuzu biliyoruz." diye konuştu.

Yönter, dertlerinin vatan, millet ve bayrak olduğunu, ülke için kan döken, can veren şühedanın ruhlarını onurla taşıdıklarını vurgulayarak, ülkenin parlak bir geleceğe ulaşması konusunda ellerini değil, gövdelerini taşın altına koyduklarına dikkati çekti.

Yaptıkları her işte samimi olduklarını dile getiren Yönter, "Bunları millet ve gelecek için, yerin altında yatan kahramanlarımız için yapıyoruz. Bunu sonuna ve sonsuza kadar müdafaa etmek için, ülkemizi huzurlu ve güvenli bir geleceğe taşımak için, istiklal içinde yarınlarımızı güvenceye almak için terörsüz Türkiye mücadelemizi başlattık. Türk milleti artık terörle yaşamayacak. Türkiye teröre esir olmayacak. Dağlarımızda çiçek açacak. Dağlarımızda kardeşlik türküleri okunacak." dedi.

Balkanlar'ın ve Orta Doğu'nun diken üzerinde olduğunu ve krizlerin aralıksız devam ettiğini belirten Yönter, şu ifadeleri kullandı:

"Karayipler savaşın kıyısında, Güney Amerika kaynıyor. Sudan'ın Faşir şehrinde 60 bin kişinin kaybolduğu iddia ediliyor. Onların yanı sıra Gazze'de küçücük emzikli çocukları ve savunmasız halkı katlettiler. Yaklaşık 70 bine yakın masum can verdi. Kimin karşısında? Siyonist emperyalist azgınlık karşısında. Siyonist emperyalist azgınlık aynı zamanda atmış olduğu imzasının arkasında durmadı. Geçici ateşkes kararına riayet etmedi. 10 Ekim'de başlayan geçici ateşkes sonucunda o günden bugüne 254 masum insan katledildi. Bu kadar çetrefilli sorunlarla kuşatılmışken ülkemizin hareketsiz kalması mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet aklına sahip."

"Türk-Kürt kardeşliğini kimse yıkamayacak"

Yönter, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar kurulan Türk devletler halkasının sonu olduğunu ve ebediyete kadar yaşayacağını söyledi.

Türk devletler zincirindeki halkaları kimsenin koparamayacağını vurgulayan Yönter, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı bu amaçla mücadelesini sürdürüyor. Türk-Kürt kardeşliğini kimse yıkamayacak, bozamayacak. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Terörsüz Türkiye milli birlik ve beraberliğin pekişmesidir. Terörsüz Türkiye huzurlu Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdesidir. Terörsüz Türkiye mutlaka ama mutlaka sağlanacak, ülkemiz büyük bir kucaklaşma ve kardeşlik ikliminde Allah'ın izniyle sonsuza kadar yaşayacak. Bizi birbirimize düşüremeyecekler, kuyumuzu kazamayacaklar ve bizi birbirimize düşman edemeyecekler. Bizim kıblemiz, kitabımız, Allah'ımız, peygamberimiz, bayrağımız, vatanımız, milletimiz, devletimiz birdir. Bu birleri ikiye hiç kimse çıkaramayacak. Bunun karşısında Türk milleti olarak varız ve dururuz."

Yönter, Cumhur İttifakı olduğu sürece kimsenin hain hedeflerine ulaşamayacağını belirterek, "Biz bunu bir namus sözü olarak telakki ediyor ve bir vefa olarak değerlendiriyoruz. Vatanın, milletin, devletin tartışması olmaz diyoruz. Mukadderatımıza ve mukaddesatımıza leke sürdürmeme inancındayız. Türkiye'nin yarınlarının iki mimarbaşı var. Altını devamlı çizdiğimiz o iki mimarbaşından bir tanesi Devlet Bahçeli, diğeri Recep Tayyip Erdoğan. Muhalefet partilerinin fitne yapmasına gerek yok. Artık onların tezgahları bozulmuş durumda. Onların alıcıları yok. Durdukları zemin kaygan, bastıkları yer göçüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiç kimse bizimle vatan ve millet sevgisi konusunda rekabet edemez"

Terörsüz Türkiye sürecinde aslı astarı olmayan iddialarda bulunanların söylediklerini onlara geri iade ettiğini dile getiren Yönter, şunları kaydetti:

"Hiç kimse bizimle vatan ve millet sevgisi konusunda rekabet edemez, boy ölçüşemez. Bu nedenle İP başkanını seviyeli ve ahlaklı olmaya, aklını başına almaya davet ediyoruz. Biz İP başkanının ateş olsa cürmü kadar yer yakacağını da biliyoruz. Bu nedenle boşu boşuna meydan okumayı bıraksın, son günlerini siyasette geçirmeye baksın. Bizim ipsizle, sapsızla ve cambazla uğraşacak vaktimiz yok. Bizim meselemiz Türkiye, bizim meselemiz devlet. Devlet Bahçeli'ye laf edebilecek son kişi bile değilsin Sayın Müsavat Dervişoğlu."

Yönter, İlçe Başkanlığındaki konuşmasının ardından, Çekmeköy'de ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını dinledi.