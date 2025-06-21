MHP'den Sağlıkta Yapay Zeka Paneli: Bilgi Çağının Değeri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, parti olarak küresel gelişmeleri yakından izlediklerini ve ülke için doğru hamleleri belirlemeye devam ettiklerini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, parti genel merkezinde "Sağlık Politikalarında Yapay Zekanın Yeri ve Tıbbın Geleceği" paneli düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, bugün artık tek tıkla binlerce yıllık bilginin saniyeler içinde öğrenildiğini belirtti.

İnsanlığın, tarih boyunca öğrendiklerinden daha fazlasını artık günler içinde üretebildiğini hatırlatan Yurdakul, "İnsanoğlu, tarihin birçok döneminde altın ve pırlanta gibi değerli madenlere ve minerallere değer verdi. Bugün ise çağımızın en değerli varlığı, bilgi. Bilgiye erişim hızı inanılmaz boyutta. Bilgi, beraberinde risk ve fırsatları getirirken, aynı zamanda büyük bir tehdit altında. Erken yola çıkan ülkelerde ise çoktan bilgi üzerinde regülasyon çalışmaları yapmaya başlamış durumda." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, sağlık alanında yabancı ürün ve hizmetlere olan bağımlılığı azaltmanın öncelikli amaçlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun için yüksek nitelikli insan kaynağımızı harekete geçirmemiz gerekiyor. Yüksek nitelikli bilim insanlarımız ve girişimcilerimize sağlanacak tam rekabetçi bir sağlık endüstrisinde, ülkemizin tüm dünyaya dudak ısırtacak hızla ilerleyebileceğimize inanıyoruz. Bu sayede dış bağımlılığımızın azaltılmasının yanı sıra, dünyaya sağlık endüstrisine özel ürün ve hizmet ihraç etme hedeflerimizin de gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. MHP olarak küresel gelişmeleri yakından izliyor ve ülkemiz için doğru hamleleri belirlemeye devam ediyoruz. Nitekim panelimiz de bu amaçla yapılıyor."

Sağlıkta yapay zekanın teşhis, tedavi, veri analizi gibi birçok alanda kullanıldığını anlatan Yurdakul, "Tıp dünyasında daha hızlı ve daha doğru sonuçlar elde edilebilmektedir. Aynı zamanda sağlık hizmetlerinin daha verimli ve erişilebilir olmasını sağlamaktadır. Günümüzde yapay zekayı sağlık sektöründe birçok ülke kullanmaya başlamıştır. Üniversitelerdeki bilimsel bilgiye sahip hocalarımız, donanımlı ve dinamik Türk gençliği, özel sektörün girişimci ruhu stratejik iş birlikleriyle birleştirilerek, ülkemizin teknoloji üssü olma hedefi hayata geçirilmelidir. Kısaca Türkiye için iş birliği diyoruz." dedi.

Ahmet Selim Yurdakul, yapay zekanın etkilerini değerlendirecekleri panelin siyasi partiler arasında bir ilk olduğunu ifade etti.

Panel, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Prof. Dr. Pınar Özışık, Dr. Ayşe Keleş ve Avukat Melisa Yıldız'ın sunumlarının ardından sona erdi.