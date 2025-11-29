MHP'den Engelliler İçin Yeni Yapı Önerisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Daha verimli ve vatandaşımızı memnun eden bir sistem meydana getirmek için Cumhurbaşkanlığına bağlı, Engelliler İdaresi Başkanlığı'nın kurulması ve engellilerle ilgili koordinasyonu üstlenmesi uygun olacaktır." dedi.

MHP, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından parti genel merkezinde bulunan Gün Sazak Konferans Salonu'nda "Üç Hilalin Aydınlığında, Engelsiz Yarınlara" programı düzenlendi.

Programa partililer, engelli bireyler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Etkinlikte, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmayı hedefleyen çalışmalar ile MHP'nin sosyal politikalara yönelik perspektifi ele alındı.

Burada konuşan Yurdakul, engelli bireylerin toplumsal hayata tam, etkin ve onurlu bir şekilde katılabilmeleri için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi.

Yurdakul, engelli vatandaşların üretken ve güçlü bir toplumun anahtarı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hazırladığımız politikalar sadece bir vaat değil, vicdanımızın, adalet duygumuzun ve millet olma bilincimizin tezahürüdür. Öncelikle engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli hukuki, ekonomik ve fiziksel altyapıları güçlendirmeyi en temel ilkemiz olarak kabul ediyoruz. Sosyal devletin gereği ve hak temelli bir ödenek olan engelli aylık ve desteklerinin parçalı ve karmaşık yapısının düzeltilerek makul bir seviyeye çıkarılması, ödemelerde aile geliri yerine bireyin kendi gelirinin esas alınması ve protez, ortez ve yardımcı cihaz desteğinin vergi muafiyeti sağlanarak kapsamlı biçimde sağlanması yönünde, ısrarla çalışmaya devam edeceğiz"

Bir devletin gücünün, en dezavantajlı vatandaşının, yaşam kalitesiyle ölçüleceğini belirten Yurdakul, "Daha verimli ve vatandaşımızı memnun eden bir sistem meydana getirmek için Cumhurbaşkanlığına bağlı, 'Engelliler İdaresi Başkanlığının kurulması ve engellilerle ilgili koordinasyonu üstlenmesi uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Onların yükünü hafifletmek de bizim boynumuzun borcu"

Engelli vatandaşlar ve ailelerinin en büyük probleminin engelli raporları olduğunu vurgulayan Yurdakul, "Engellilik durumu sürekli olan vatandaşlarımıza yalnızca bir kere verilecek olan engellilik raporu ömür boyu geçerli olmalıdır. Engelliler her işlemlerinde e-devlet uygulamasından erişebilecekleri bu raporla ömürleri boyunca işlem yapabilmelilerdir." dedi.

Yurdakul, tasarruf tedbirlerinin engelli politikalarını zedelemesine kesinlikle karşı olduklarına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Uzun vadeli bir 'Serebral Palsi Ulusal Eylem Planı' hazırlanıp uygulamaya bir an önce konulmalıdır. Engelliler ve aileleri bu büyük milletinin can evidir. Onlar rahat nefes aldıkça, onlar mutlu oldukça milletimiz gün yüzü görebilir. Bu nedenle engellilerin hem kamuda hem de özel sektörde istihdam edilebilmeleri için herkes canla başla mücadele etmelidir. İnanın her bir engelli istihdamı, Türk ve Türkiye Yüzyılı planına atılmış bir çivi olarak, Büyük Türk milletini güçlendirecektir. Ayrıca, engelli bireylerin vefat eden ebeveynlerinin emekli maaşlarının tamamının kendilerine tahsis edilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Terörsüz Türkiye süreci

Terörün, binlerce insana hem fiziksel hem de ruhsal anlamda kalıcı yaralar bıraktığına işaret eden Yurdakul, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı, 'Terörsüz Türkiye' hedefi, aynı zamanda yeni engellerin, yeni acıların önlenmesi demektir. Barışın ve güvenliğin hüküm sürdüğü bir gelecekte, ülkemizde, ne bir gazimiz protez bacakla yürüyecek, ne de bir anne evladını kaybetme endişesiyle uykusuz kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Yurdakul, hem mevcut engelli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye hem de terörün kökünü kazıyarak yeni engellerin doğmasının önüne geçmeye kararlı olduklarına vurgu yaparak, "Biz biliyoruz ki, terörsüz bir Türkiye, yalnızca güvenli bir gelecek değil, aynı zamanda engelsiz, huzurlu ve umut dolu bir toplum, güçlü bir ülke, barış içinde bir bölge demektir." dedi.

Programda, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) üyeleri konser verdi.

Programın sonunda görme engelli bireylerin duygularını hissedebilmek için salonun tüm ışıkları 1 dakika boyunca kapatıldı. Ardından "Gözüm Ol" projesi kapsamında 9 görme engelli bireyin kullanabilmesi için "akıllı baston" takdimi yaptı.

Programın sonunda 81 ilin tamamına uzaktan bağlantı yöntemi ile bağlanılarak oradaki engelli bireyler ile iletişim kuruldu. İllerdeki vatandaşlar "Engelliler Günü"ne dikkat çekmek amacıyla kırmızı ve beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.