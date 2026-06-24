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Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
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Ankara'nın Haymana ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının saklandığı hücre evine Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerince düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Güvenlik güçlerine ateş açan M.K. isimli terörist öldürülerek etkisiz hale getirilirken, aynı örgüte üye olan karısı N.K. yaralı olarak yakalandı.

Başkent Ankara'da emniyet güçlerinin operasyonunda hareketli saatler yaşandı. Terör örgütü DEAŞ üyelerinin saklandığı tespit edilen bir adrese yönelik gerçekleştirilen kritik operasyon çatışmaya sahne oldu.

HAYMANA'DAKİ HÜCRE EVİNE ŞAFAK BASKINI

Edinilen bilgilere göre, istihbarat ve takip çalışmalarının ardından dün sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sazağası Mahallesi'nde bulunan ve DEAŞ mensubu M.K. ile karısı N.K.'nın saklandığı tespit edilen adrese, Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri tarafından nokta operasyonu düzenlendi.

POLİSE ATEŞ AÇTILAR, ÇATIŞMA ÇIKTI

Hücre evine yönelik gerçekleştirilen kritik baskın sırasında, içeride bulunan teröristler güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına silahla karşılık verdi. PÖH ekiplerine ateş açılması üzerineçatışma başladı. Özel harekat polislerinin karşılık vermesiyle teröristlerin kaçış yolları tamamen kapatıldı.

1 TERÖRİST ÖLÜ, KARISI YARALI ELE GEÇİRİLDİ

Çıkan çatışmanın ardından hücre evi emniyet güçlerince kontrol altına alındı. Operasyon sonucunda, güvenlik güçlerine silahla saldıran DEAŞ mensubu M.K. öldürülerek etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristin kendisi gibi DEAŞ örgütüne üye olduğu belirlenen karısı N.K. ise operasyon sırasında yaralı olarak ele geçirildi.

Yaralı kadın terörist, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırılarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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