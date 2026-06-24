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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu
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UEFA'nın 2026-2027 sezon başlangıcını baz alarak oluşturduğu kulüpler sıralaması açıklandı. Listede Fenerbahçe ilk 30 içinde yer alırken, Galatasaray ise 51. sırada kendine yer buldu.

  • UEFA kulüp sıralamasında Bayern Münih 121.500 puanla birinci, Arsenal 119.000 puanla ikinci, Real Madrid 114.500 puanla üçüncü sırada yer aldı.
  • Fenerbahçe 52.750 puanla 30. sırada, Galatasaray 38.500 puanla 51. sırada bulunuyor.
  • Fenerbahçe, Juventus, Lille, Lazio ve Shakhtar Donetsk gibi kulüplerin önünde yer aldı; Galatasaray ise Athletic Bilbao'nun ardından sıralandı.

UEFA kulüpler sıralamasında güncel tablo belli oldu. Avrupa kupalarındaki performanslar dikkate alınarak hazırlanan listede birçok dev kulübün yanı sıra Türk takımlarının sıralamaları da netleşti.

ZİRVEDE BAYERN MÜNİH VAR

UEFA kulüpler sıralamasında 121.500 puanla Bayern Münih ilk sırada yer aldı. Alman devini 119.000 puanla Arsenal ve 114.500 puanla Real Madrid takip etti.

İlk 10 sırada Paris Saint-Germain, Inter, Manchester City, Barcelona, Liverpool, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund da yer aldı.

FENERBAHÇE İLK 30'DA

Sıralamada Fenerbahçe, 52.750 puanla 30. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, Juventus, Lille, Lazio ve Shakhtar Donetsk gibi önemli kulüplerin önünde bulunarak dikkat çekti.

GALATASARAY 51. SIRADA

Galatasaray ise 38.500 puanla listenin 51. basamağında yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Athletic Bilbao'nun hemen ardından sıralamaya girdi.

İLK 10 SIRA ŞÖYLE OLUŞTU

  1. Bayern Münih – 121.500 puan
  2. Arsenal – 119.000 puan
  3. Real Madrid – 114.500 puan
  4. Paris Saint-Germain – 113.000 puan
  5. Inter – 109.000 puan
  6. Manchester City – 98.500 puan
  7. Barcelona – 98.250 puan
  8. Liverpool – 97.000 puan
  9. Bayer Leverkusen – 91.000 puan
  10. Borussia Dortmund – 90.750 puan
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeko:

Huaaaaaaaa fıkra bu kadar

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Haber Yorumlarımustafa.tukat:

Haha…ne alaka. Şampiyon ve dünya genelinde daha başarılı olan takım daha alt sırada…ne alaka

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