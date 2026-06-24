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Bir transfer daha açıklandı! Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe'de

Bir transfer daha açıklandı! Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Amara Diouf transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

  • Fenerbahçe, Amara Diouf transferini resmen açıkladı.
  • Genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
  • İmza töreni kulüp binasında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken Amara Diouf transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İMZA TÖRENİ KULÜP BİNASINDA GERÇEKLEŞTİ

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Karagöz, Savaş Adalet ve Volkan Akan katıldı. Fenerbahçe, Amara Diouf'un gelişiminin planlı ve yakından takip edilen bir program doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.

"GELECEĞİN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN BİRİ OLARAK KONUMLANDIRIYORUZ"

Sarı-lacivertli kulüp açıklamasında, Amara Diouf'un kısa vadeli beklentilerin ötesinde değerlendirildiğini vurguladı. Açıklamada, "Kulübümüz, Amara Diouf'u kısa vadeli beklentilerin ötesinde, bireysel bir çalışma programının takibinde, doğru planlama ve sürdürülebilir gelişim anlayışı çerçevesinde geleceğin önemli değerlerinden biri olarak konumlandırmaktadır." ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe ayrıca genç oyuncuya başarı ve sağlık dolu bir kariyer temennisinde bulundu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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