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Trump'a "Pedofil" şoku! Destekçilerinin önünde protesto edildi

Trump'a 'Pedofil' şoku! Destekçilerinin önünde protesto edildi Haber Videosunu İzle
Trump'a 'Pedofil' şoku! Destekçilerinin önünde protesto edildi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Pennsylvania'daki mitingi sırasında bir protestocu, kalabalığın arasından "Pedofil" diye bağırarak konuşmayı böldü. Güvenlik ekipleri tarafından salondan çıkarılan kişinin Trump'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı ve çıkış sırasında el işareti yaptığı görüldü. Olay anına ait görüntüler kısa sürede yayılırken, yaşananlar ABD basınında geniş yankı uyandırdı.

  • Donald Trump'ın Pennsylvania'daki mitinginde bir protestocu Trump'a 'pedofil' diye bağırdı.
  • Protestocu güvenlik görevlileri tarafından alandan çıkarıldı.
  • Protestocunun kullandığı ifadenin Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili tartışmalara gönderme yaptığı belirtildi.

Abd Başkanı Donald Trump'ın Pennsylvania eyaletinde düzenlediği miting, protestocu bir kişinin bağırarak konuşmayı kesmesiyle kısa süreli gerilime sahne oldu. Güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği anlar kameralara yansırken, görüntüler dış basında geniş yer buldu.

TRUMP İKİ HAFTA SONRA MİTİNG SAHNESİNE ÇIKTI

Donald Trump, iki haftalık aranın ardından Pennsylvania'nın Macungie bölgesindeki Mack Trucks fabrikasında destekçileriyle bir araya geldi. Trump konuşmasını sürdürürken kalabalığın arasındaki bir kişi yüksek sesle bağırarak protestoda bulundu.

Olay sırasında protestocunun Trump'a yönelik "pedofil" şeklinde bağırdığı, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından alandan çıkarıldığı görüldü. Görüntülerde protestocunun çıkarılırken orta parmak işareti yaptığı da yer aldı.

DESTEKÇİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Videolarda protestocunun sözleri üzerine Trump destekçilerinin yuhalamaya başladığı görülürken, güvenlik ekipleri kısa sürede müdahale ederek kişiyi kalabalığın arasından uzaklaştırdı. Trump ise yaşananlara doğrudan yanıt vermeden konuşmasına devam etti.

DIŞ BASINDA EPSTEIN BAĞLANTISI VURGUSU

ABD basınında yer alan analizlerde protestocunun kullandığı ifadenin, son dönemde yeniden gündeme gelen Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili tartışmalara gönderme yaptığı belirtildi. Bazı yayın organları, olayın Trump'ın son dönemde karşı karşıya kaldığı en dikkat çekici protestolardan biri olduğunu yazdı.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Mitingde kaydedilen görüntüler sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlendi. Trump'ın konuşmasının birkaç dakika sonrasında yaşanan protesto, hem destekçileri hem de muhalifleri arasında yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Dış basın, olayın Trump'ın Pennsylvania ziyaretinin önüne geçtiğini değerlendirdi.

Kaynak: Haberler.com
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