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Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters

Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak ikili averaj sistemine tepki gösterdiği öne sürüldü. Haberde, Infantino'nun eleştirileri haklı bulduğu ve uygulamanın gelecekte yeniden değerlendirilebileceğinin konuşulduğu belirtildi.

  • TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak Dünya Kupası'ndaki ikili averaj sistemini eleştirdi.
  • Hacıosmanoğlu, ikili averaj sisteminin futbolun doğasına ters olduğunu ve adaletsiz sonuçlar doğurduğunu savundu.
  • Infantino'nun eleştirilere hak verdiği ve önümüzdeki turnuvalarda ikili averaj uygulamasının yeniden değerlendirilebileceği iddia edildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından Dünya Kupası'na veda etmesi sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu arayarak turnuvada uygulanan ikili averaj sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

"FUTBOLUN DOĞASINA TERS BİR KARAR"

Hacıosmanoğlu'nun görüşmede, 48 takımlı Dünya Kupası formatında uygulanan ikili averaj sisteminin adaletsiz sonuçlar doğurduğunu savunduğu belirtildi.

TFF Başkanı'nın, "48 takımla daha çok maçın oynandığı bir turnuva düzenliyorsunuz ama uyguladığınız kural büyük bir haksızlığa meydan veriyor. Böyle bir uygulama mı olur, futbolun doğasına, turnuvanın varlığına ters bir karar." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"SON MAÇ OYNANMADAN ELENDİK"

Hacıosmanoğlu'nun, grup aşamasında üçüncü maç oynanmadan elenmenin turnuvanın heyecanını ortadan kaldırdığını savunduğu ifade edildi. TFF Başkanı'nın, ABD karşısında alınacak sonucun hiçbir anlam taşımamasının mevcut sistemden kaynaklandığını dile getirdiği öne sürüldü.

FIFA'NIN KONUYU DEĞERLENDİREBİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Haberde, Infantino'nun Hacıosmanoğlu'nun eleştirilerine hak verdiği ve önümüzdeki turnuvalarda ikili averaj uygulamasının yeniden değerlendirilmesinin gündeme gelebileceği belirtildi.

İKİLİ AVERAJ SİSTEMİ NEDİR?

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yapılan düzenlemeyle birlikte, aynı puana sahip takımların sıralamasında genel averaj yerine ikili averaj kriteri öne çıkarıldı.

Bu nedenle A Milli Takım, son maçını kazansa bile Avustralya ve Paraguay karşısındaki ikili averaj dezavantajı nedeniyle grupta üst sıralara yükselme şansını kaybetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımustafa.tukat:

Anki Amerikayı 5:0 yeneceğiz, kürler değişse ne yazar? Hatayı baştan yaptı federasyon. Takım 8 saat fark olmasından dolayı takımı alışmaları için 3 gün değil, 10 gün önceden Amerika’ya getirmeliydi. Ve sıcak bölgeye değil, kliması daha müsait olan bir bölgede kamp kurulmalıydı. Ve tabiiki zor ve başarısız elemelerden sonra Montella gönderilmeliydi, sinyalları görmeyip hata üstüne hata yapıldı

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