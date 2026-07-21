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Sıcak Hava Etkisini Sürdürürken, Kuzey ve Doğuda Yerel Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

(ANKARA) - Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akşam saatlerinde, Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli'nin batısında da yerel sağanak geçişlerinin etkili olacağını kaydeden MGM, yurdun diğer kesimlerinde ise az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını bildirdi.

MGM, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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