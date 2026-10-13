MGM, Marmara'da yarın fırtına için uyardı, rüzgar yer yer 80 km/sa'ya varacak

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Yalova ile Kocaeli'de kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı