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MGM, Marmara'da yarın fırtına için uyardı, rüzgar yer yer 80 km/sa'ya varacak

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MGM, Marmara'da yarın fırtına için uyardı, rüzgar yer yer 80 km/sa'ya varacak
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MGM, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Yalova ve Kocaeli'de fırtına şeklinde esmesini bekliyor. Yetkililer 50-70, yer yer 80 km/sa rüzgara karşı ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçmasına karşı tedbir istedi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Yalova ile Kocaeli'de kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve fırtına (50-70, yer yer 80 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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