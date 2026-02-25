Haberler

Mgm'den Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve diğer bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Zonguldak, Bartın ve Karabük ile Düzce'nin doğusunun, Bolu'nun kuzeyi ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağış beklendiği bildirildi.

MGM'ye göre, yurdun genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak.

MGM'den uyarılar

Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak, Hatay'ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin yüksekleri, Düzce'nin doğusunun yüksekleri, Bolu'nun kuzeyi ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde ise kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor.

Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de de kuvvetli sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi beklendiğini duyuran MGM, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Denizlerde hava durumu

Batı Karadeniz'de fırtına, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Kaynak: ANKA
500

