Haberler

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın başlayacak fırtına ile ilgili uyarıda bulundu. Rüzgarın hızının 50-90 km/saat arasında olması bekleniyor ve etkisinin 4-5 Ocak'ta azalması öngörülüyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada; Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de denizler için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat), Marmara'da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın (cumartesi) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Fırtınanın, Batı Karadeniz ve Marmara'da 4 Ocak Pazar günü, Kuzey Ege'de ise 5 Ocak Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim

Erdoğan tarih vererek duyurdu: Trump ile görüşeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Resmen açıklandı! Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Eve erkekler girip çıkıyordu

2 aylık bebeğin açlıktan öldüğü vahşette komşu konuştu: Erkekler...
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia