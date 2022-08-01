MEZBAHADAN KAÇAN BOĞA PEŞİNDEKİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

TOKAT'ta kesilmek için mezbahaya götürülen 4 yaşındaki boğa görevlilerin elinden kaçtı. Tokat- Turhal karayolunu yönüne giden boğa, 1 saat süren takip sonrasında uyuşturucu iğne sakinleştirildikten sonra kesilerek mezbahaya götürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında kent merkezindeki Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Kurnaz, 4 yaşındaki boğayı öğle saatlerinde kesim için özel bir mezbahaya götürdü. Kesilmeyi bekleyen boğa, bir anda görevlilerin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Hayvan sahipleri ve mezbaha görevlileri kaçan boğayı yakalamak için peşine düştü. Tokat-Turhal karayoluna çıkan boğa için polis ve belediye ekiplerinden yardım istendi. Polis ekipleri karayolunda önlem aldı. Belediye ekipleri yaklaştıkları hayvana 6 kez uyuşturucu iğne vurdu. Sakinleşen boğa, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından etkisiz hale getirildi. Yeniyurt Mahallesi Yeşilırmak kenarında boyundan zincir ile kepçeye bağlanan boğa kurban edildi. Daha sonra kepçe yardımıyla pikaba konularak mezbahaya götürüldü. (DHA)