Mezarlıktaki saldırıda kardeşi ölen kendisi de yaralanan Beyaz: Artık Gamzeler ölmesin istiyoruz

AKSARAY'da mezarlık ziyaretinde eniştesi Habip Emre Yıldırım'ın (38) tüfekli saldırısında boşanma aşamasındaki kardeşi Gamze Yıldırım'ı (35) kaybeden, kendisi ise yaralı kurtulan Beyaz Çakmak'ın (48), tedavisi devam ediyor. Eniştesinin en ağır cezayı almasını isteyen ve 'Artık Gamzeler ölmesin istiyoruz' diyen Çakmak, "Bizim kardeşimizin hiçbir suçu yoktu. Sadece onun gibi uyuşturucu kullanan birinden kurtulmak istiyordu. Çok eziyetler, işkenceler çekti. Biz kardeşimizi Habip Emre Yıldırım'ın elinden kurtaramadık" dedi.

Olay, 20 Mart'ta saat 13.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Oğuzlar köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Gamze Yıldırım, ablası Beyaz Çakmak ve yakınları bayramın birinci günü mezarlığa gidip anneleri Elif ile babaları Bünyamin Özsevgiç'in mezarlarını ziyaret ederek dua okumaya başladı. Bu sırada Gamze Yıldırım'ın boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım geldi. Habip Emre Yıldırım, av tüfeğiyle eşi ve baldızına ateş edip, kaçtı. Saçmaların isabet ettiği Gamze Yıldırım başından, ablası ise karnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Gamze Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Beyaz Çakmak ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan saldırgan Habip Emre Yıldırım, kısa sürede yakalanıp, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yıldırım'ın kendi sanal medya hesaplarından tehdit mesajları yayınlığı ortaya çıktı.

4 AYDIR ELEKTRONİK KELEPÇELİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gamze ve Habip Emre Yıldırım çiftinin 15 yıllık evli ve 3 çocuk sahibi olduğu, olay tarihinden 6 ay önce de Gamze Yıldırım'ın eşinden ayrı yaşamaya başladığı ve boşanma davası açtığı öğrenildi. Gamze Yıldırım'ın, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında eşi Habip Emre Yıldırım hakkında olaydan 4 ay önce Elektronik İzleme Sistemi (Elektronik Kelepçe) ile izlenmesi kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olay günü de Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'na bağlı Elektronik İzleme Merkezi tarafından, Gamze Yıldırım'da bulunan cihaz sayesinde Habip Emre Yıldırım'ın elektronik kelepçe mesafesini ihlal ettiği ve kendisine yaklaşmakta olduğu yönünde ihbar geldiği belirlendi.

'ARABASI ÇAMURA SAPLANMASA, KIZ KARDEŞİM İLE DAMADINI ÖLDÜRECEKTİ'

Saldırıdan yaralı olarak kurtulan ve hastanede tedavisi devam eden Beyaz Çakmak, yaşananları DHA'ya anlattı. Bayram nedeniyle ailecek anne ve babalarının mezarını ziyaret edip, dua ettiklerini belirten Çakmak, "Ben, kız kardeşlerim Gamze Yıldırım ve Yeter Sarıkaya, Yeter'in damadı ve onun kızı, babam ve annemin mezarına gittik. Ben biraz dışarıda bekledim. Onlar da mezarın başında dua ediyorlardı. O esnada Gamze'nin telefonu çaldı. Elektronik İzleme Merkezi'nden aradılar ve Habip Emre Yıldırım'ın, elektronik kelepçe mesafesini ihlal edip, kendisine yaklaştığını söylediler. Daha arkamızı dönmeden Habip Emre Yıldırım geldi. Bize, 'Toplanın hepiniz bir yere' dedi. Önce Gamze'ye tüfekle 4-5 el ateş etti. Gamze, kanlar içinde kalıp yere yığıldı. Diğer kız kardeşim ile damadı çok çabaladı. Elinden tüfeği almak istediler fakat alamadılar. Sonra bana yöneldi, ilk önce beni bacağımdan vurdu. Ben kız kardeşime 'Kaçın' dedim. Çünkü Gamze ölmüştü. Onun orada öldüğünü hissettim. Elektronik İzleme Merkezi'nden de Gamze'yi sürekli telefonla arıyorlardı. Ben onlarla telefonla konuşurken, o sırada Habip Emre uzaklaştığını sanmıştım ama kaçmaya çalışan kız kardeşim ile damadını öldürmek için onları da takip etmiş. Arabası çamura saplanınca onların peşini bırakmış. Tekrardan mezara gelip kız kardeşim Gamze'nin kafasına 4-5 el daha ateş edip, tekmeledi. Ondan sonra da bana tekrar ateş etti. Elinde telefon vardı ve telefonla konuştuğu kişiye 'Öldürdüm' deyip kaçtı. Ondan sonra ekipler geldi" diye konuştu.

'KARDEŞİMİ ONDAN KURTARMAK İÇİN ÇOK MÜCADELE ETTİK'

Habip Emre Yıldırım'ın kardeşi Gamze Yıldırım'a sürekli şiddet uyguladığını ve kardeşini kurtarmak için çok mücadele ettiklerini belirten Beyaz Çakmak, "Bu kişinin biz ceza alması istiyoruz. Müebbet ceza alsın ve artık Gamzeler ölmesin istiyoruz. Bu işin sonunu da bırakmayacağız. Bizim kardeşimizin hiçbir suçu yoktu. Sadece onun gibi uyuşturucu kullanan birinden kurtulmak istiyordu. Çok eziyetler ve işkenceler çekti. 1'i erkek 8 kardeşiz ve biz, kardeşimizi Habip Emre Yıldırım'ın elinden kurtaramadık. Habip Yıldırım hakkında elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararı vardı. Biz o gün anne ve babamızın mezarında dua ediyorduk. Bayram ziyaretine gittik. Başka bir amacımız yoktu. Birkaç gün öncesinden mezara gelip, gitmiş. Olaydan bir gün önce yine gelmiş. Bayram günü aracı ile köyde 3-4 tur atmış. Arabasından ise cephanelik çıkmış, tüfek, silah ve hızar varmış. Biz, kardeşimi kurtarmak için çok mücadele verdik. Bir dönem kadın sığınma evinde kaldı. Hepimizi tehdit etti ama biz, kız kardeşimizi ona teslim etmedik. Biz kurtulmasını istedik. Ben de çok ağır yaralandım. Günlerdir hastanedeyim. Ben de mağdur oldum. Ondan ve ailesinden de şikayetçiyiz. Bayram günü bu yapılır mı? Bu insanlık falan değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı