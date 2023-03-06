Mevsimlik İşçi Hüseyin Özbay: "Biz Mevsimlik İşçiler Sahipsiziz. Kimse Bizimle İlgilenmiyor"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana’daki mevsimlik işçileri ziyaret etti. İşçi Hüseyin Özbay, “Devlet büyüklerimiz bizim sorunlarımıza bir çözüm bulsun. Elektrik, su, konteyner istiyoruz. Biz mevsimlik işçiler sahipsiziz. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Biz, devlet büyüklerimizden, bakanlardan, Cumhurbaşkanlığı’ndan bunları istiyoruz. Çocuklar için okul, bir sağlık kabini olsa yani burada bir yaşam alanı olsa” dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'daki mevsimlik işçileri ziyaret etti. İşçi Hüseyin Özbay, "Devlet büyüklerimiz bizim sorunlarımıza bir çözüm bulsun. Elektrik, su, konteyner istiyoruz. Biz mevsimlik işçiler sahipsiziz. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Biz, devlet büyüklerimizden, bakanlardan, Cumhurbaşkanlığı'ndan bunları istiyoruz. Çocuklar için okul, bir sağlık kabini olsa yani burada bir yaşam alanı olsa" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde DSİ'ye ait sulama kanalının etrafındaki çadırlarda yaşayan tarım işçilerini ziyaret etti. İşçileri dinleyen Barut, şöyle konuştu:

"Büyük bir deprem yaşadık. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız çadır bulamıyor. Burada da tarım işçileri, çadırlarda yaşayan tarım işçileri çok büyük sorunlarla karşı karşıya. İktidara çağrımız; bu sorunların tamamına çare bulun. Bu, sizin görevinizdir. Ülkemizde genellikle mevsimlik tarım işçileri çalışmak, ailelerini geçindirmek için diğer illere göç ederler. Ülkemizde ailesi ile göç eden mevsimlik tarım işçileri gittikleri yerlerde ekonomik ve sosyal sorunlarla karşılaşıyorlar. Bunlardan bazıları barınma, ulaşım, eğitim, sağlık, temizlik. Bugün de burada Adana'nın Çavuşlu çadırkentindeyiz. Yaklaşık 200 çadır ve bin kişinin üzerinde yaşayan yurttaşlarımız var. Çok çeşitli sorunlarla karşı karşıyayız. Bugünün ülkesinde, gelişmiş dediğimiz ülkede, bu manzara ile karşı karşıya kalmak gerçekten bizleri son derece üzüyor. Buralarda sağlıklı bir yaşam yok. Barınma alanları çok kötü. Özellikle çadırlarda, baraka dahi olmayan çadırlarda yaşıyorlar. Konteyner, elektrik istiyorlar. Elektrik hiç yok. Özellikle çocuklarımız akşam olduğunda karanlığın içinde kalıyor. Bizim için çok zor yaşam şartları oluşuyor diyorlar. Bu isteklerinde haklılar. Bir an önce çözülmesi gerekmektedir.

"ORADA SARAYLARDA, ANKARA'LARDA OTURMAKLA OLMAZ"

Bugün TBMM'de çok defa mevsimlik tarım işçileriyle alakalı araştırma komisyonları kuruldu. Maalesef hiçbiri sonuca ermedi. Günümüz ülkesinde 21. yüzyıldayız. 'Avrupa bizi kıskanıyor' diyenlere duyuralım. Gördüğünüz gibi insanlar rezil halde yaşıyorlar. Gelin, bu vatandaşlarımızın sorunlarını çözün. Oralarda saraylarda, Ankaralarda oturmakla olmaz. Gelin, vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görün ve çözün."

"ÇOCUKLAR İÇİN OKUL, BİR SAĞLIK KABİNİ OLSA YANİ BURADA BİR YAŞAM ALANI OLSA"

Mevsimlik işçi Hüseyin Özbay, şunları söyledi:

"Elektrik yok, su yok. Gördüğümüz kazanda kaynayan su ile işçiler banyo yapacak. Elektrik olsaydı böyle sorunlar yaşanmazdı. Bu su hep kirlenmiş ama adamlar gelip bu su ile banyo yapacak. Öncelikle devlet büyüklerimiz bizim sorunlarımıza bir çözüm bulsun. Elektrik, su, konteyner istiyoruz. Güzel bir yaşam istiyoruz. Biz mevsimlik işçiler sahipsiziz. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Biz, devlet büyüklerimizden, bakanlardan, Cumhurbaşkanlığı'ndan bunları istiyoruz. Çocuklar için okul, bir sağlık kabini olsa yani burada bir yaşam alanı olsa. Hava sıcak, yağmurda çadırları su basıyor. Doğru düzgün lavabomuz yok. Her şeyimiz eksik. Elektrik, su, konteyner, okul, sağlık kabini ve yerimiz de düzgün değil. Yılan, akrep var."

"ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİTMİYOR"

16 yıldır çadırlarda yaşadığını belirten Halil Demir, "En büyük sorunumuz elektrik. 16 yıldır buradayım. Kimse bize elektrik vermiyor. Çocuklarımız okula gitmiyor. Servis yok. İçtiğimiz su kanallardan" dedi.

"TEMİZ BİR YERDE OTURMAK İSTİYORUZ"

Mevsimlik işçi Murat Sarıdal ise şöyle konuştu:

"Karataş Çavuşlu Mahallesi'nde elcilik yapıyorum. Mevsimlik işçiyiz. Bizim burada sorunumuz kamp. Suriye'den gelen arkadaşlarımıza kamp yapıldı. Onlar gibi bizlere de kamp yapılmasını istiyoruz. Bizim de Suriyeli çalışanlarımız var. Biz de burada rahat etmek istiyoruz. Konteynerde, temiz bir yerde oturmak istiyoruz. Biz de bu devletin çocuklarıyız. Biz, bunu devlet büyüklerimizden istiyoruz. Trafo DSİ'ye ait. DSİ de kime ait? Devlete. Biz burayı kullanamıyoruz, vermiyorlar. Bize buradan elektrik versinler hakkı neyse veririz. Biz demiyoruz ki bedava istiyoruz."