Üye Girişi
Haberler

Mevlit Kandili'nde Depremzedeler İçin Dualar

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Vatandaşlar, cemaatle birlikte namaz kılarak duygusal anlar yaşadı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya Adıyaman ve Kilis'te mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Gaziantep'te İl Müftülüğünce kentteki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii'ndeki program yoğun katılım oldu.

Bazı vatandaşlar cami içerisinde ve bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen kentin sakinleri, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua okudu.

Yatsı ezanı öncesi yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki diğer camilerde de Mevlit Kandili idrak edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Abdulhamithan Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu.

Vatandaşlar ise yapılan dualara eşlik etti.

Namaz sonrası bazı camilerde vatandaşlara gül suyu ikram edildi.

Malatya

Battalgazi ilçesinde Kernek Karagözlüler Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

İl Müftüsü Ramazan Dolu, Mevlit Kandili'nin önemini anlattı ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Milli Türk Talebe Birliği camiye gelenlere ikramda bulundu.

Adıyaman

Adıyaman İl Müftülüğünce Samsat ilçesinde program düzenlendi.

Programda İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi.

Kandil dolayısıyla kentteki bütün camilerde dua edildi, namaz kılındı.

Vatandaşlar cami sonrası çeşitli ikramlarda bulundu.

Kilis

Kilis İl Müftülüğünce kandil sebebiyle Hacı Mehmet Fahrettin Ballıoğlu Camisi'nde düzenlenen program, İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un vaazıyla başladı.

Vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, namaz kılındı.

Vatandaşlar cami sonrası çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Mevlit Kandili Yerel Haberler Kahramanmaraş Kültür Sanat gaziantep Güncel Yaşam Cami

Konu: Narin cinayeti! Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

Erdoğan'ın zehir zemberek sözlerle hedef aldığı birileri var: İnsanlıktan çıktılar

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı

Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! (HD) Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link!
title