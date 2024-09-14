Mevlit Kandili'nde Depremzedeler İçin Dualar

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya Adıyaman ve Kilis'te mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Gaziantep'te İl Müftülüğünce kentteki camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii'ndeki program yoğun katılım oldu.

Bazı vatandaşlar cami içerisinde ve bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak nitelendirilen kentin sakinleri, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua okudu.

Yatsı ezanı öncesi yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki diğer camilerde de Mevlit Kandili idrak edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Abdulhamithan Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu.

Vatandaşlar ise yapılan dualara eşlik etti.

Namaz sonrası bazı camilerde vatandaşlara gül suyu ikram edildi.

Malatya

Battalgazi ilçesinde Kernek Karagözlüler Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

İl Müftüsü Ramazan Dolu, Mevlit Kandili'nin önemini anlattı ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Programa İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Milli Türk Talebe Birliği camiye gelenlere ikramda bulundu.

Adıyaman

Adıyaman İl Müftülüğünce Samsat ilçesinde program düzenlendi.

Programda İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi.

Kandil dolayısıyla kentteki bütün camilerde dua edildi, namaz kılındı.

Vatandaşlar cami sonrası çeşitli ikramlarda bulundu.

Kilis

Kilis İl Müftülüğünce kandil sebebiyle Hacı Mehmet Fahrettin Ballıoğlu Camisi'nde düzenlenen program, İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un vaazıyla başladı.

Vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, namaz kılındı.

Vatandaşlar cami sonrası çeşitli ikramlarda bulundu.