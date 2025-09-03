Mevlit Kandili'nde Camiler Dolu

Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ile Emirsultan olmak üzere camilerde programlar düzenlendi, vatandaşlar namaz kıldı, dualar etti.

Ulu Cami'de kandil sebebiyle yatsı namazından önce program düzenlendi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Eskişehir

Mevlit Kandili dolayısıyla Eskişehir'deki camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Reşadiye Camisi'ne akşam ezanının ardından gelenler namaz kılarak dua etti.

Balıkesir

Tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin okunduğu, mevlidin seslendirildiği programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cami içinde yer bulamayan bazı vatandaşlar ibadetlerini avluda eda etti. Program, duaların ardından sona erdi.

Sındırgı ilçesindeki vatandaşlar da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve şu anda kullanılmayan tarihi Şerif Paşa Camisi'nin bahçesine AFAD tarafından kurulan çadırda namaz kıldı, Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Bilecik

Bilecik Müftülüğünce düzenlenen programda vatandaşlar, Merkez Kayıboyu, Orhan Gazi ve Şerifpaşa başta olmak üzere kent genelindeki camileri doldurdu.

Kayıboyu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu. Ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından vaaz verildi.

Program sonunda cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.