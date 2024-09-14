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Mevlit Kandili Kutlamaları Erzurum ve Çevresinde Coşkuyla Gerçekleştirildi

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Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarla camiler doldu. Cemaate namaz sonrası ikramlar yapıldı, dualar edildi ve vaazlar verildi.

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan ve Tunceli'de, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı.

Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Cami ve Muratpaşa Cami olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

Vatandaşlara cami çıkışında çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de Türk Kızılay tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

Ardahan

Ardahan'da da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Merkez, Serhat Ulu ve Dervişbey camilerine gelenler namaz kıldı, dua etti.

Erzincan

Erzincan'daki camilere giden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kılarak dua etti.

Vatandaşlardan bazılarının yoğunluk ve sıcak hava nedeniyle cami avluları ile kaldırımlarda namaz kıldığı görüldü.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Terzibaba Camisi'nde verdiği vaazda, feyiz, bereket ve hikmetlerle dolu kandil gecesinin insanlık alemi için hayır, huzur ve barışa vesile olmasını diledi.

Tunceli

Tunceli'de de camilerde düzenlenen programlarda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Vatandaşlara cami çıkışlarında gül suyu ve kandil simidi ikram edildi.

Çemişgezek ilçesindeki Kale Camisi'nde de program yapıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çekim - Güncel

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