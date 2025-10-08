Mevlid-i Nebi 1500. Yıl

Semerkand Vakfı olarak bu kapsamda "Mevlid-i Nebî? 1500. Yıl'' programlarına başlıyor ve yıl boyu sürdüreceğimiz bu programların heyecanını sizlerle paylaşıyoruz.

Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın doğumunun 1500. sene-i devriyesi, İslam dünyasının ortak hafızasında eşsiz bir sembol olarak idrak ediliyor. Bu münasebetle 11 Ekim 2025'te İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ev sahipliğinde düzenlenecek program, ümmeti bir araya getiren anlamlı bir buluşmaya dönüşecek.

Ana Program

Kur'an-ı Kerim tilaveti, "Buhara'dan Bosna'ya Mevlid-i Şerif" icrası, naat ve kasideler, Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât'ı yazma gayesini anlatan sahne gösterisi ve salavat okumalarıyla dolu programda, Türkiye'den ve farklı coğrafyalardan ilim ve sanat insanları bir araya gelecek. Program, ümmetin ortak hissiyatını yansıtan mütevazı ama güçlü bir manevi atmosferde gerçekleşecek.

Sergi ve Enstalasyonlar

Etkinlik alanında ziyaretçileri iki büyük enstalasyon karşılayacak:

- Dijital Siyer Atlası: Katılımcıların, Efendimiz aleyhisselatü vesselamın hayatını bir zaman çizgisi üzerinde takip edebilecekleri bilgi ekranları.

- 63 Kitaplık Sergi: Semerkand Yayınları'ndan yayımlanmış 63 eserin yer aldığı özel bir sergi alanı.

Uluslararası Katılım ve Toplumsal Mesaj

"Mevlid-i Nebî? 1500. Yıl" programı yalnızca bir anma değil, ümmetin birliğini pekiştiren uluslararası bir buluşma olacak. Dualarda ve mesajlarda Gazze ve Filistin'e özel vurgu yapılacak. Program kapsamında Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri canlı bağlantıyla etkinliğe iştirak edecek. Ayrıca Arapça mevlid, Filistin'den katılacak özel bir ekip tarafından okunacak. Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Bosna ve Arap coğrafyasından temsilciler programda yer alarak ümmetin çeşitliliğini ve ortak duygularını yansıtacak.

Bu özel programa katılmak isteyen herkesi 11 Ekim 2025, Cumartesi akşamı saat 19.30'da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ne bekliyoruz.

Organizasyon Bilgileri

Tarih: 11 Ekim 2025

Yer: Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, İstanbul

Katılım: Halka açık etkinlik

Program İçeriği:

-"Buhara'dan Bosna'ya Mevlid-i Şerif" İcrası: Özbekçe, Arapça, Kürtçe, Boşnakça, Türkçe

-Siyer Anlatısı ve Salavat-ı Şerifeler: Necip Karakaya'nın sunumu ve icrasıyla

-Filistinli Yazarlardan Naat: Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'den canlı bağlantıyla

-İlahi ve Kasideler: 63 Kişilik Ser İlahi Korosu

-Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât'ı yazma gayesini anlatan "Merhaba" adlı sahne gösterisi: Oyuncu İsmail Hakkı

-Dijital Siyer Atlası,

-63 Kitaplık Sergi,

-Filistin Farkındalık Odası,

-Etkinlik alanları ve stantlar.

Paydaşlar

Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, Semerşah, GENÇKON, Biltek Okulları, Semerkand TV, Semerkand Radyo.