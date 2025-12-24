Haberler

İZÜ'de Şebiarus münasebetiyle Mevlevi ayini yapıldı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen Şeb-i Arus programında Mevlana Celaleddin-i Rumi anıldı. Derviş Kuçek Mustafa Efendi tarafından icra edilen Bayati Mevlevi ayinişerifi, Mevlana'nın manevi mirasını ön plana çıkardı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752'nci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Şebiarus programında, Derviş Kuçek Mustafa Efendi'nin Bayati Mevlevi ayinişerifi icra edildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden (İZÜ) yapılan açıklamaya göre, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, "En büyük sevgilime, Rabb'ime kavuşma günümdür" diyerek nitelendirdiği ve ölümü bir matem değil, "Düğün gecesi" olarak adlandırdığı Şebiarus programı, Abdullah Tivnikli Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan İZÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Özkan Göksal, dünyanın hayranlık duyduğu Mevlana'nın yılda bir kez anılmaktan çok daha fazlasını hak ettiğini belirtti.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise modern insanın manevi yönünü ihmal ettiğini dile getirerek, "Mevlana gibi pirler, İslam'ın önemli bir yönünü temsil ediyorlar. Günlük hayatın gailesine kapıldığımız demlerde bize rehberlik ediyor, kendimize gelmemize vesile oluyorlar." ifadelerini kullandı.

İZÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz da Mevlana'nın İslam alemine bıraktığı manevi mirası ve ayinişerif sembolizmini anlattı.

Program, İZÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öncel'in sanat yönetmenliğinde Derviş Kuçek Mustafa Efendi'nin Bayati Mevlevi ayinişerifi icrasıyla sona erdi.

