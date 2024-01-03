Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda Yapılan Üst Geçit Tartışması

KÜÇÜKÇEKMECE Beşyol Metrobüs Durağı'nda yapımına başlanan yeni üst geçidi tutan ayağın metrobüs yoluna yapılması tartışma konusu oldu. Vatandaşlar, üst geçidin ayağı nedeniyle metrobüs geçişlerinin D-100 Karayolu'na bağlanarak sağlanmasıyla oluşan trafik yoğunluğuna da tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda metrobüs yolunda olduğu gözüken üstgeçit ayakları, yeni projedeki üstgeçidin orta ayağı ve perona inen merdivenlerinin kolonlarına ait ankraj noktalarıdır. Peron alanının genişletilmesi ve uzatılması amacıyla metrobüsün bir şeridinin kuzeye kaydırılması sonucunda proje tamamlandığında şu anda görünen orta ayak ve kolon ankrajları projesine uygun olarak peron alanı içerisinde kalacak" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nın bulunduğu noktada başlattığı üst geçit yenileme çalışmaları kapsamında eski merdiven ve engelli rampası yerinden söküldü. 'Engelli kullanımına uygun yeni üst geçitler yapıyoruz' tabelalarıyla çevrilen alanda, çalışmaların yaklaşık 2 ay önce başladığı öğrenildi. Çalışmalar sırasında, yeni üst geçidin bir ayağının metrobüs yoluna yapılması da tartışma konusu oldu. Eski üst geçidin hemen yanında yükselen yeni üst geçidin kalan yarısı, henüz yerine konulmadı. Yeni üst geçidin orta ayağı ise metrobüs yolunun içine yerleştirildi. Yolda bulunan ayak nedeniyle metrobüs geçişleri, D-100 karayoluna bağlanarak sağlanıyor. Böylece D-100 Karayolu'nda Avcılar yönüne gidiş, iki şeride düşmüş oluyor. Geçiş bazen de diğer yönden gelen metrobüslerin durdurulması ile yolcuların durak tarafından indirilmeyerek, aynı yoldan iki metrobüsün geçişiyle yapılıyor. Bu sebeple oluşan trafik sorunu, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada çalışmaların bitiminde ayakların peron alanı içerisinde kalacağı belirtildi.

"ŞAKA DEĞİL DEĞİL Mİ?"

Okuduğu üniversiteye gitmek için üst geçidi kullanan Koray Demir, "1-2 aydır bu çalışma var. Yapılma saati hatalı. İki yönlü kapattılar, tek yön yaptılar. O yüzden bayağı bir beklemiştik" dedi.

Üst geçidi kullanan bir başka kişi de, "2-3 aydır var. Hiç yapacakları da yok. Metrobüsü de kullanıyorum, yol bozuk, köprü olması lazım. Ne güzel yolumuz vardı buradan gidip geliyorduk, onu yıktılar, beter oldu" ifadelerini kullandı.

Antalya'dan İstanbul'a gelen Hilal ve İrfan Kurt çifti de, "Nasıl olacak? Metrobüs yolunu genişletmeleri gerekiyor. Bunu yapan mühendis kör müymüş? Bu şaka değil değil mi? Gerçekten çok saçma…" diye konuştu.

Bir başka vatandaş da, "Sanki ayakları yanlış yere yapılmış gibi. Yolun ortasına yapmışlar" dedi.

"METROBÜS NEREDEN GEÇECEK?"

Sosyal medyada görüntüleri görüp inanmadığı için üst geçide gelen Kasım Dilek de, "Dün sosyal medyada gördüm, daha önce bir arkadaşım bahsetmişti. Ayakları metrobüs yoluna koymuşlar diye… Yok, öyle bir şey olamaz dedim. Her gün bu yoldan aracımla geçiyorum, dikkat de etmiyordum. Dışarıdan pek de belli olmuyor. Bugün özellikle merak ettim, bir bakayım dedim. Düşünüyorum, bunun mühendisi bir şeyi yok mu? Bir çocuk geçirsen der ki, 'sen buraya bunu koyuyorsun ama diğer metrobüs nereden geçecek?' Öbür yoldan geçse yol daralıyor, zaten trafik var… Çok anlamsız bir şey yapılmış. Buradan binlerce yolcu geçiyor, hiçbiri mi bunu şikayet etmemiş? En başta yolu başka yerden mi geçirecekler dedim ama buranın öyle bir şansı yok. E-5 daralıyor, en ufak bir şansı yok geçmek için. Bir düşünceleri vardır diye düşünüyorum. Bu öyle basit bir proje değil. Metrobüs durağı yoluna ayak koyulacağını hiç düşünemem" diye konuştu.

İBB AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İBB tarafından yapılan açıklamada, Mevcut peron alanı Metrobüsün en yoğun olduğu Beşyol istasyonunun yolcu kapasitesini kaldıramayacak kadar dar ve kısa kaldı. Engelli vatandaşlarımız, mevcut köprünün her iki yanındaki rampalardan köprüye erişim sağlarken peron alanına engelli erişimine uygun olmayan bir asansör düzeneği ile inmek zorunda kalıyordu. Beşyol metrobüs durağının yoğun olması, mevcut istasyonun ile üstgeçit ve merdivenlerin genişliğinin yetersiz olması sebebiyle günümüz ihtiyaçlarına cevap veremiyordu. Mevcut üstgeçidin teknik ömrünü tamamlamış, güçlendirmenin yetersiz olması, engelli erişimine uygun olmaması ve yaya kapasitesine yetersiz kalması sebebiyle yenilenme kararı alındı" denildi.

"ORTA AYAK PERON İÇERİSİNDE KALACAK"

Açıklamanın devamında, "Yeni yaya üstgeçidi 70 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde, 3 açıklıklı çelik malzemeden oluşuyor. 13 kişilik 3 adet asansör bulunuyor. Yeni proje ile birlikte metrobüs istasyonu genişlediğinden Edirne yönü Metrobüs güzergahı, D-100 Karayolu ve yan yol 450 metre uzunluğunda kuzey tarafa doğru ötelenecek. Bu sebeple kuzey yan yol yanındaki Şehit Özgür Güven Caddesi'nde, 132 metre uzunluğunda kuyu temel ve istinat duvarı imalatı yapılarak yol genişlemesi yapıldı. Şu anda metrobüs yolunda olduğu gözüken üstgeçit ayakları, yeni projedeki üstgeçidin orta ayağı ve perona inen merdivenlerinin kolonlarına ait ankraj noktalarıdır. Peron alanının genişletilmesi ve uzatılması amacıyla metrobüsün bir şeridinin kuzeye kaydırılması sonucunda, proje tamamlandığında şu anda görünen orta ayak ve kolon ankrajları projesine uygun olarak peron alanı içerisinde kalacak" ifadeleri yer aldı.