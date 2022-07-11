Metro istasyonunda kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu şahıs feci şekilde dövüldü Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs çevredekiler tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Dün saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda meydana gelen olayda, metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti. ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ Diğer yolcuların fark etmesiyle öfkelenen kalabalık, şüphelinin üzerine yürüdü. Kısa süreli arbedenin ardından metrodan indirilen İbrahim E. çevredekilerce darbedildi. DÖVÜLDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. İbrahim E.'nin darbedildiği anlar ise bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel Güncel Haberler

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